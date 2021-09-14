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Самые сочные и яркие открытки 14 сентября в Бабье лето для коллег и родных

5:15:089/14/2021Фото: Весь Искитим
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Бабье лето- осеннее потепление после похолодания. Обычно этот период длится около недели.

Бабье лето

Всё ещё в листву одето,
Хоть и осень, только лето,
Удивительно, прекрасно,
Бабье лето дарит счастье,
Счастье, что ещё немножко,
Солнце светит на дорожку,
Солнце светит, согревая,
Сезон тёплый продлевая.

***

Бабье лето — это шанс
Свету и теплу продлиться,
Ну а солнышка запас
Нам зимою пригодится.
Друг мой, пользуйся моментом,
На природе отдыхай,
Не скупясь на комплименты,
Бабье лето ты встречай.
Пусть тепла довольно будет
Также у тебя в судьбе,
Повстречаются пусть люди
Лишь хорошие тебе!

Бабье лето

Бабье лето — пора золотая,
Теплый дар перед стужей ветров,
Скоро осени гимн заиграет,
И деревья свой скинут покров.

Мы с друзьями гуляем по скверу,
Напоследок пытаясь согреться,
Сохраняем наивную веру,
Будто можно от осени деться.

Улыбается солнце, прощается,
Тянет к нам золотые лучи,
И природа слегка извиняется,
Что на юг улетают грачи.

***

Наступает Бабье лето —
В паутинки все одето.
Кружат листья, солнце светит.
Как прекрасно жить на свете!

Поздравляю с Бабьим летом,
Пусть летит к тебе с приветом
На крыльях на своих удача.
Пусть решатся все задачи!

Источник: pozdravok.ru

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