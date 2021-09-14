Самые благоприятные дни для сбора урожая и внесения подкормок с 15-30 сентября 2021 года

Когда лето подошло к концу и наступили осенние дни, то самое время для сбора и хранения этих корнеплодов. Соберите семена для посева в следующем году. Сентябрь-лучший месяц для того, чтобы собрать все овощи, которые созрели к этому времени. Во второй половине месяца, с 15 сентября по 20 сентября можно выкопать картофель, свеклу, морковь.
Во время растущей луны сделайте прививку фруктовым кустам и посевным культурам. Соберите урожай и положите его на хранение. Сажайте и обогащайте фруктовый сад.
После 20 сентября для хорошего роста и развития растений, следует заложить основу для урожая к следующему сезону. Осенью во время перекопки участка, в почву добавляют удобрения - минеральные или органические.
Важно знать, что в период полнолуния - Урожайной Луны - любое вмешательство должно быть осторожным. Не обрезайте и не пересаживайте. Благоприятна только обстановка цветущих растений.
Посев и посадка цветочных культур, живой изгороди, лекарственных трав и растений, дающих плоды и другие съедобные части выше уровня земли.
С наступлением полнолуния начинается самая активная стадия растений.
Во время убывающей луны подрезайте фруктовые деревья и кустарники.
Опрыскивайте растения от вредителей и болезней.