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Самые благоприятные дни для сбора урожая и внесения подкормок с 15-30 сентября 2021 года

6:00:029/14/2021Фото: pixabay.com
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После 20 сентября для нормального роста и развития растений, необходимо заложить основу для будущего урожая: осенью при перекопке участка, в почву вносят удобрения - минеральные или органические.

Во время убывающей луны подрезайте фруктовый сад и кустарники

Когда лето подошло к концу и наступили осенние дни, то самое время для сбора и хранения этих корнеплодов. Соберите семена для посева в следующем году. Сентябрь-лучший месяц для того, чтобы собрать все овощи, которые созрели к этому времени. Во второй половине месяца, с 15 сентября по 20 сентября можно выкопать картофель, свеклу, морковь.

Во время растущей луны сделайте прививку фруктовым кустам и посевным культурам. Соберите урожай и положите его на хранение. Сажайте и обогащайте фруктовый сад.

После 20 сентября для хорошего роста и развития растений, следует заложить основу для урожая к следующему сезону. Осенью во время перекопки участка, в почву добавляют удобрения - минеральные или органические.

Важно знать, что в период полнолуния - Урожайной Луны - любое вмешательство должно быть осторожным. Не обрезайте и не пересаживайте. Благоприятна только обстановка цветущих растений.
Посев и посадка цветочных культур, живой изгороди, лекарственных трав и растений, дающих плоды и другие съедобные части выше уровня земли.
С наступлением полнолуния начинается самая активная стадия растений.

Во время убывающей луны подрезайте фруктовые деревья и кустарники.
Опрыскивайте растения от вредителей и болезней.

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