"Из меня сделали посмешище": О якобы надругательстве полицейскими заявила жительница Бердска

О якобы непозволительном отношении бердских полицейских рассказала жительница Бердска. Информацию о насилии и травле по отношению к себе она разместила в социальных сетях и на различных платформах. Женщина заявила, что ведет борьбу с полицейскими уже 4 года. По ее словам, правоохранители и ведисты за это время установили в ее доме скрытые камеры. Происходящее в ее жизни они якобы публикуют в интернете.
Как говорит бердчанка, сотрудники правопорядка пытались даже якобы поджечь ее дом, когда она пыталась избавиться от камер видеонаблюдения. Сообщила женщина и о распространении обнаженных видеозаписей с ней. По ее мнению, это сильно подрывает ее репутацию. При всем при этом, женщина заявляет, что на психиатрическом учете она не состоит.
В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали, что по данным публикациям женщины проводится проверка.
На связь с журналистами "Курьер. Среда. Бердск" бердчанка пока не выходит, однако продолжает настойчиво публиковать истории о поведении правоохранителей. Бердчанка сообщает, что уже готовит жалобу в прокуратуру. Борьба с полицейскими, как она говорит, дастся ей непросто.