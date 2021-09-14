Пилот из Новосибирска покорил звезд в шоу «Голос 60+»: Почему Андрей Забродский выбрал Олега Газманова - история из первых уст

После 60-ти жизнь только начинается. И у нас есть самое прямое этому доказательство - история успеха Андрея Забродского.
61-летний пилот из Новосибирска Андрей Забродский стал участником шоу «Голос 60+» на Первом канале. 28 августа было слепое прослушивание, на котором музыкант покроил всех судей: к сибиряку повернулись все судьи проекта. В Новосибирске Андрея и его супругу знают многие: семья много лет выступает на бардовских фестивалях. И работа обоих супругов темно связана с музыкой. Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» пообщались с Андреем Забродским. В беседе музыкант рассказал о своём участии в проекте, о судьях и о планах на ближайшее будущее.
— На проект попал случайно: сидел в Интернете и увидел рекламу, что можно стать участником шоу «Голос 60+». Заполнилось анкету, отправил и забрал. Это было в феврале. А в начале июля мне письмо пришло с просьбой приехать в Останкино, я подумал и поехал, — рассказал музыкант.
Ну а дальше, говорит сибиряк, началось самое интересное и волнующее: кастинг и съёмки шоу. От судей сибиряк тоже пришёл в восторг, как и они от него: вокал Андрея оценили все четыре наставника шоу.
— Кастинг проходил в Останкино. Прямо с самолёта туда приехал. Обалдел конечно, столько людей было. После просмотра, я прошёл в десятке. Потом позвонил редактор «Мосфильма» и начались съёмки: подбор репертуара. Выбрали «Солнечный остров», был месяц подготовки. Все четверо наставников повернулись у меня. Я выбирал между Газмановым и Вайкуле, выбрал Олега Газманова. Пошёл к нему, — делится Андрей Забродский.
На вопрос журналистов «Курьер. Среда. Бердск» «Как из авиации сибиряк перешёл в музыкальное творчество», Андрей Забродский говорит, что пел с детства. Даже в лётном училище он был связан с музыкой. Мужчина делится — «Пел даже за штурвалом». После выхода на пенсию, сибиряк работал в разных местах: и автомехаником, и перегонщиком. Сейчас мужчина работает в транспортном цехе.
— Вообще, музыку, песни люблю с самого детства. Говорить только научился и начал петь. Дома были любимые пластинки, пел для гостей в детстве. Родители тоже всегда пели, да и родня тоже. Перевернуло мое мировоззрение это, конечно, «Битлз». Потом любая группа стада «На заре». Ну и дальше, дальше много слушал групп. В школьном ансамбле играл на гитаре. Вообще раньше люди больше пели. Поступил в лётное училище, там тоже с музыкой связан был. Пришлось даже барабаны освоить.
Все жизнь играю, пою. В самолёте у нас тоже был поющий экипаж. Мы всегда пели: то командир, то пилот, — вспоминает музыкант.
В планах у сибиряка новые песни и новые проекты: мужчину поддерживает и супруга.
— Планы в 61 — петь, играть. Какие ещё планы?! Вообще, помогает моя супруга. Мы сейчас работаем в тандеме: я звукорежиссёр, супруга учит петь студентов. Всегда меня поддерживает. Мы с супругой дуэтом выступам на бардовских фестивалях. У меня дома своя студия звукозаписи есть. Итоги пока не могу сказать, но будет очень весело, смотрите, — поделился сибиряк.