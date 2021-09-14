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Два мигранта жестоко расправились с пенсионеркой в лесополосе

8:56:409/14/2021Фото: Инстаграм Михаила Токарева
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Местные жители требуют закрыть общежитие для иностранцев в своем городе.

Сотни местных жителей требуют наказать убийц

В подмосковной деревне Бужаниново местные власти обеспокоены фактом убийства пожилой женщины. После чего глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своем Instagram-аккаунте, что придется закрыть общежитие с мигрантами, так как подозреваются двое его жителей.

12 сентября стало известно о пропажи женщины. Она должна была вернуться домой с дачного участка, но этого не случилось. Сын начал поиски. По итогу в лесополосе было найдено тело убитой пенсионерки. По словам Токарева, полиция задержала двоих граждан Таджикистана, которые жили и работали на строительстве частного дома.

Уже вечером 13 сентября местные жители деревни подошли к самому общежитию с требованием о наказании виновных.
Токарев отметил, что не стоит выливать весь свой гнев на каждого мигранта, и попросил не трогать всех, исходя из национальности, так как это очень большая ошибка, которая может привести к еще большим конфликтам.

-Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия, — подчеркнул глава округа, пообещав следить за действиями полиции и держать под контролем расследование преступления.

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