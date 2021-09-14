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Новые вспышки коронавируса ждут вирусологи

9:13:019/14/2021Фото: PIxabay
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По их мнению, в период холодов и слякоти организм подвержен большей опасности.

В период межсезонья организм податлив на болезни
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Осень и зима могут стать благоприятным временем для возникновения новых вспышек коронавируса. Об этом «Известиям» заявил директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага.

Как отметил эксперт, прошлая неделя в Европе показала, что медленным путем эпидемиологическая ситуация стабилизируется: снижается уровень заболеваемости, но растущий уровень смертности. Однако холодный сезон и начало учебного года могут привести к новой волне COVID-19.

По словам вирусолога, лучшим решением для стабилизации ситуации во всем мире стала вакцинация.

- Вакцины - наше самое мощное оружие для предотвращения распространения вируса и защиты населения от самых тяжелых последствий инфекции. Без вакцинации, учитывая появление более заразных штаммов, мы оказались бы в критической ситуации, даже хуже, чем год назад, — заявил Джованни Мага.

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