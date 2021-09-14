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Чудеса иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»: Кого спасает и какие молитвы прочесть сегодня в праздник иконы?

9:00:149/14/2021,Инесса ФроловаФото: pixabay.com
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«Неопалимой Купиной» называют в «народе» прототип Божьей Матери.

«Неопалимой Купиной» называют в «народе» прототип Божьей Матери

В православной культуре среди святых личностей есть множество памятных персонажей. Одни из них внесли существенный вклад в развитие христианства, другие несколько меньше. Тем не менее каждый из них имеет весомое значение в религии. Как правило, память святых увековечивают с помощью рукописных икон. Лики, изображенные на полотнах, имеют чудотворную силу. А кто-то и вовсе является покровителем для определенной категории людей. Сегодня попробуем познакомиться с иконой Божьей Матери «Неопалимая Купина», с ее происхождением, значением и святыми мощами, которые она в себе несет.

«Неопалимой Купиной» называют в «народе» прототип Божьей Матери. Наименовали так икону еще в Ветхом Завете. Означает это изображение момент непорочного зачатия Христа Богоматерью от Святого Духа. Также, несмотря на все небесные величия полотна, Неопалимая Купина символизирует исихазм – мистическую духовную практику по всем канонам христианства, и заложенная в основе православного аскетизма. Так или иначе, Неопалимая Купина не имеет четкого лика. Она не является человеком или чем-то физическим. Например, Неопалимой Купиной считался куст на Синайском полуострове.

Об этом кусте упоминается в «Пятикнижии». Согласно легенде, Моисей пас овец в пустыне около горы Синай. Мужчине вдруг на глаза попалось странное явление: горящий куст, который почему-то не сгорал. Подойдя ближе, из куста Моисею явился Бог, который попросил его о том, чтобы он вывел евреев из Израиля на землю Обетованную. Хоть Неопалимая Купина и представляет собой нечто нематериальное, она помогает людям в жизни не менее других. Человеку нужно молиться перед иконой Богородице, чтобы она уберегла мошенников и воров, бед в виде взрывов, пожаров и ударов молнии.

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христианствоБожья МатерьНеопалимая Купина
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