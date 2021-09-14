Что нельзя делать в праздник Суккот и когда он наступает?

Русская православная культура очень интересна в своем многообразии. Помимо того, что можно насладиться воплощением святых мощей, всем верующим предоставляется уникальная возможность почтить память Великих благодаря событиям, указанным в Библии. Одним из таких праздников выступает Суккот.
Суккот является еврейским мероприятием и, если погрузиться службе в историю, то хронология отнесет к раннему христианству и летописям Древней Библии. Ветхие страницы повествуют о том, что странствовали иудеи по пустыням в течение сорока дней после того, как покинули Египет. Кочевали и жили люди в самодельных шалашах. С тех пор для еврейского народа шалаш – это не просто жилье, а уютное пристанище для души и тела.
Отсюда и появилась традиция в этот праздник: жить в шалаше 7 дней. Так почитает современное поколение своих предков, отдают дань и почесть еврейскому народу, его происхождению. На седьмой день те, кто соблюдал правила праздника, должен обойти вокруг семь раз синагогу. В современности существует целое движение евреев под названием «субботники». Только отличие в привычном понимании субботника от еврейского заключается в том, что как раз в этот день недели евреи ничего не делают и просто отдыхают.
Также, у Суккота есть ряд и других названий. Некоторые приурочивают праздник к моменту, когда пора собирать урожай. Или характеризуют период, когда евреи странствовали по пустыням. Иногда Суккот называют «Днем гуманности». Есть в этом дне даже нотки языческой культуры, ведь в Суккот просят у Богов дождя для будущего урожая.
В этом году Суккот начинается 20 сентября и продлится ровно неделю до 27 сентября включительно. Конечно же, самой главной традицией этого праздника является строительство шалаша. Нужно строить только своими руками и под открытым небом, вне зависимости от погодных условий. В шалаше собираются всей семьей и ночуют в нем. Исключение составляют те члены семьи, которые имеют проблемы со здоровьем.