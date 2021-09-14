Что мужчина должен был делать с кнутом в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября? Древние традиции праздника

21 сентября практически все верующие и православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Согласно легенде Деву Марию очень долго ждали на свет ее родители. Из-за бездетности, которая у евреев считалась пороком, божьим наказанием за грешный образ жизни, Иоаким и Анна у своих соплеменников постоянно подвергались насмешкам и унижениям. И вот оно, чудо произошедшее спустя пятьдесят лет совместной жизни! Мученики награждены за свои страдания!
За то, что Бог даровал Деву Марию, мать девочки поклялась ангелу, который снизошел к Анне, чтобы сообщить радостное известие, отдать ее, буквально с рождения, на службу. Позже, Деве Марии Господь поручит ответственное и важное дело, от которого будут зависеть судьбы других людей – спасти человечество от беды.
Помимо того, что Дева Мария стала в будущем матерью Великого Иисуса Христа, для многих людей, временем позже, этот день закрепится как поистине историческая дата. Именно в этот день – 21 сентября будет выиграна Куликовская битва. Поэтому для многих военных и военных начальников Пресвятая Богородица является покровительницей.
Касаясь традиций этого православного праздника, в этот день принято собирать последний урожай в году. Обязательно проводить полевые работы, подготавливая почву к будущим посадкам в следующем году. Ведь Богородица покровительствует еще и плодородию, благополучию в семье. Например, есть такая интересная традиция, когда к мужу и жене приходили пожилые родственники, чтобы дать молодым добрый и мудрый совет. В свою очередь, муж хвалился хозяйством, а жена готовила пирог. Если пирог был вкусный, гости дарили красивый платок женщине. А вот если яство было малосъедобным, мужу давали кнут, которым нужно было «отругать» жену. И невкусный пирог приходилось тоже есть бедному мужу.