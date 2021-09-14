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Почему курильщики реже болеют и умирают от коронавируса: ученые назвали шокирующую причину

10:12:139/14/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Медики рекомендуют заболевшим отказаться от курения хотя бы на время острой фазы коронавируса.

Медики рекомендуют заболевшим отказаться от курения хотя бы на время острой фазы коронавируса
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Пандемия коронавируса расходится по миру уже больше полутора лет. Число заражённых к осени 2021-го превысило 224 миллиона человек. Одни штаммы вируса нацелены на молодых, другие – на пожилых. Риск заразиться есть у каждого, вне зависимости от образа жизни.
Удивительным открытием стала статистика, говорящая, что курящие люди заражаются несколько реже тех, кто не выносит табачного дыма. Например, среди 1099-ти исследованных в начале пандемии китайцев оказалось меньше 15% курильщиков, а среди 140-ка европейцев – всего 1,5%.
Феноменом заинтересовались японские учёные из университета Хиросимы. Исследовательская группа под руководством радиобиолога Кейджи Танимото опытным путём убедилась: табачный дым действительно снижает вероятность заразиться коронавирусом. Результаты исследований были обнародованы в августовской публикации «Scientific Reports».

Действие курения на вирус
Изучение началось с влияния состава сигаретного дыма на белки ACE2, расположенные в носоглотке, лёгких и печени человека. Именно с попадания на них коронавируса начинается заражение.
Как оказалось, полициклические ароматические углеводороды или ПАУ, которых много в табачном дыме, так влияли на рецепторы AHR, что те, посредством гена CYP1A1, подавляли выработку белков ACE2.
Чем больше ACE2, тем сильнее негативное влияние коронавируса на организм и тем быстрее заражается человек. Высокие дозировки табачного дыма позволяют снижать риск заражения, потому что уменьшают количество белков ACE2 в организме.
Японские учёные также нашли два вещества, которые по действию на ACE2 напоминают табачный дым. Ими оказались 6-формилиндолокарбазол (производное аминокислоты триптофана) и омепразол (используется в терапии кислотного рефлюкса). Открытие позволило начать изучение этих веществ, как потенциальных препаратов против коронавируса.

Риски ниже, опасность – выше
Несмотря на снижение вероятности попадания коронавируса в организм, курящие люди всё же заболевают. И последствия становятся куда более серьёзными, чем у некурящих. Исследования Гарвардского университета показали, что для курильщиков коронавирус в полтора раза чаще заканчивается осложнениям и в два с половиной раза – летальным исходом.
Медики рекомендуют заболевшим отказаться от курения хотя бы на время острой фазы коронавируса, так как табачный дым усиливает воспаление, а как следствие – и поражение лёгочной ткани.

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