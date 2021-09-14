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Праздник кущей: Значение и традиции праздника Суккот 21 сентября 2021 года

10:13:409/14/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Начиная с Суккота, евреи проводят в шалаше как можно больше времени.

Для еврейской нации обустройство дома и создание в нём уюта священны

Суккот – одно из основных торжеств иудаизма, известное как «праздник кущей». Под кущами понимаются шалаши из веток, в которых евреям предстоит встретить события праздничной недели.
Иудейский календарь назначает дату Суккота на 15-го тишрея. Этот осенний месяц каждый год сдвигается относительно современного летоисчисления. В 2021-м праздник кущей отмечают 21 сентября. Начиная с этого дня, евреи проведут в шалашах 7 дней. Там они будут молиться, принимать пищу и, если позволит погода, даже ночевать. Считается, что шалаши особо благочестивых евреев посетят великие пророки, среди которых Авраам, Давид и Моисей.

Значение праздника
Священная в иудаизме Тора состоит из избранных книг Ветхого Завета. Там есть повеление Господа о празднике кущей. Семидневное пребывание в шалашах – воспоминание о странствиях древних евреев по пустыне после выхода из-под египетского гнёта. Временными жилищами тогда служили сукки – постройки, крытые сухими ветвями.
Для еврейской нации обустройство дома и создание в нём уюта священны. Поэтому сооружение сукки считается важным занятием. Окончательные правила постройки сформировались к XVII веку, и до сих пор остаются неизменными.

Сукка
Место для сукки выбирают под открытым небом, над ней не должно быть ни навеса, ни раскидистых деревьев. Современные евреи делают это на придомовых территориях. Размеры сукки разные – одни рассчитаны на пребывание семьи, другие вмещают сотни человек.
Сначала возводят стены из досок или фанеры. Их должно быть как минимум три, четвёртая есть не всегда. Покрывать сукку нужно непременно ветками. Традиционно через них должен проходить свет звёзд и просачиваться капли дождя.
Каждый, кто собирается в сукку, должен поучаствовать в её строительстве – хотя бы украшая шалаш.
Использовать для праздника прошлогоднюю сукку можно, только перед этим нужно приподнять и снова уложить ветки на крыше.

Празднование
Начиная с Суккота, евреи проводят в шалаше как можно больше времени. Холодная погода позволяет не делать этого, но за день в сукке нужно хотя бы дважды принять пищу.
Внутри сукки располагают связку из священных растений, среди которых ветки мирта, ивы, цитрусовый плод этрог и побег финика лулав. Все они символизируют евреев с разных континентов. Связкой в дни праздника обмахивают сукку и присутствующих в ней.
Угощение готовят в доме накануне Суккота, затем приносят в сукку. Праздничный день приравнивается к субботе, поэтому труд будет под запретом, а пища на день должна быть готова заранее.

Шмини Ацерет
Только на восьмой день после Суккота евреи смогут официально вернуться домой из шалаша. Это – отдельный праздник под название Шмини Ацерет. В него торжественно зажигают свечи и покидают сукки до следующего года.

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