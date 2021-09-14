Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы 2021: Что можно и нельзя делать 20 сентября перед великим праздником. Грешно работать?

В православной традиции важные праздники не ограничиваются одним днём. Песнопения, посвящённые библейским событиям, звучат и за несколько дней до, и после заветной даты. Период накануне праздника называется предпразднеством, а после – попразднеством.
Длительность предпразднества зависит от конкретного торжества. Самое длинное оно у Рождества Христова и Крещения, а у Пасхи предпразднества нет вообще. Всего один день церковный Типикон выделяет для кануна Рождества Богоматери. Он наполнен смыслом, имеет особые традиции богослужения, собственные, звучащие только раз в году, песнопения, которые не повторяются даже в сам день праздника.
Предпразднество Рождества Богородицы в 2021 году выпадает на понедельник 20 сентября. Соответственно сам праздник – 21 сентября по современному летоисчислению.
Смысл предпразднества
Если историю Рождества Девы Марии можно услышать и осмыслить 21 сентября, то предпразднество посвящено ветхозаветным предсказаниям о её появлении. На богослужении будут звучать отрывки из книг Бытия, Соломоновых притчей и пророчества Иезекиля.
Лестница Иакова, который праотец иудеев увидел в священном сне, соединяла землю и небо. Ветхозаветные стихи о ней считаются пророчеством о Деве Марии, которая позволила соединить духовное с телесным, проложив Иисусу Христу путь к человеческому рождению.
Слова пророка Иезекиля тоже относят к появлению Богоматери. Речь шла о видении, где Господь выходил из святилища через закрытые ворота, не отворяя их. Это прообраз девственности Марии, которая не была разрушена рождением Сына Божьего.
Песнопения предпразднества предлагают прославить «неплодную» Анну – мать Марии, которая до глубокой старости не могла зачать ребёнка.
Как подготовиться
Предпразднество – ещё не праздник, поэтому работать в этот день можно. Главное – весь самый тяжёлый труд закончить до 5-6 часов вечера. Именно в это время начинается богослужение накануне праздника.
У славян этот день считался последним перед Осенинами. Принято было заканчивать огородные работы и запирать инвентарь на зиму.
Оставлять на богородичный праздник неразрешённые конфликты нельзя. Поэтому предпразднество можно считать днём примирения.
Канун Рождества Марии во многих губерниях считали дополнительной датой для поминовения усопших. Если позволяет погода, хорошо будет привести в порядок могилы близких.
Вечером, по возможности, стоит посетить богослужение с каноном и величанием Богоматери. Священнослужители будут в голубых облачениях, этот цвет считается богородичным.
Можно с вечера подготовить праздничную трапезу, чтобы меньше трудиться в сам праздник.
Чего делать не следует
И Рождество, и его предпразднество – будние дни. Не стоит планировать на них важные совещания, контракты и тем более – судебные тяжбы.
Вечер и ночь перед праздником нужно провести без интимных сближений, чтобы почтить девственность Богоматери.
Оставлять перед богородичным праздником «хвосты» из незавершённых уборок и ссор нельзя.