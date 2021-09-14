Многодетного отца, насиловавшего маленькую дочку, признали невменяемым

Многодетный отец, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней дочери и хранении оружия, признан психически невменяемым, сообщает на своем сайте СК РФ.
Андрей Бовт с гражданской женой жил в коттедже в поселке Химози Гатчинского района. Пара воспитывала восьмерых детей, шестеро из которых несовершеннолетние, а старший сын - ребенок от первых отношений Бовта. Заметим, у детей не было ни свидетельств о рождении, они не ходили ни в школу, ни к врачу. Жили в полной изоляции. Кроме того, в доме семьи силовики обнаружили целый склад боевого оружия.
По данным следственного комитета, с начала 2012 года по сентябрь 2019 года отец сексуально эксплуатировал несовершеннолетнюю дочь. Мужчину провели по нескольким экспертизам, которая показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Глава семейства обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, оружия, его основных частей, боеприпасов, в незаконном изготовлении оружия, в действиях сексуального характера, изнасиловании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.