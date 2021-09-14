"Какая пошлятина": Алину Загитову затравили в соцсетях из-за фото в шубе за 650 000 рублей

На днях Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в свой Instagram новые фотографии, на которых девушка позирует в шубе. Большинство фанатов спортсменки были восхищены красотой девушки и делились своими эмоциями в коментариях:
aliska_vi: «А вот и Королева с нами».
dark.sweet: «Алина — ты шикарна!».
kotova_aida: «Какая тигра шикарная».
naty_tusya: «Какая красавица! Илюбимка наша».
Однако ни одна публичная личность не обходится без критики со стороны, так называемых, хейтеров. Подписчица Алины опубликовала ссылку на шубу, в которой позирует Загитова, стоимостью 645 000 рублей. И тут уже мнения разделились и посыпались обвинения в сторону фигуристки:
akhmedov__0092: «Бедные звери».
lin_efcs: «Если шуба натуральная, то плохо. Во всем мире не носят уже натуральные шубы, а публичные личности тем более должны поддерживать это».
ulyanastudies: «Это мех кролика. Бедные кролики».
alla_panitkova: «Очень хочется верить, что шуба искусственная».
avel_wrathlight: «Ну, правда, какая пошлятина!».