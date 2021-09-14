Оперштаб обнародовал новую статистику заболевших коронавирусом в Бердске

На 14 сентября в Бердске под медицинским наблюдением находятся 360 жителей. За последние сутки взят 201 тест на выявление новых заболевших, а выздоровевших и выписанных уже 2260 за все время пандемии.
На сегодняшний день зафиксировано 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2411 случаев коронавирусной инфекции.
Отметим, что многие специалисты, как российские, так и зарубежные, настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию, чтобы обезопасить себя на осенний и зимний период от возникновений болезней. Напомним, вакцинироваться можно бесплатно в любом медицинском пункте, записавшись заранее. Также не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты.