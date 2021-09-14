Требуется механик на производство БАД в г. Бердск.
тел. 8-913-741-79-60
Механик на производство в Бердске
10:33:239/14/2021
На производство БАД требуется механик в Бердске.
Требуется механик на производство БАД в г. Бердск.
Как распознать хорошего любовника
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Реакция дочери Норкина на свадьбу отца
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
"Какая пошлятина": Алину Загитову затравили в соцсетях из-за фото в шубе за 650 000 рублей
10:18:03 9/14/2021
Предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы 2021: Что можно и нельзя делать 20 сентября перед великим праздником. Грешно работать?
10:15:28 9/14/2021
Почему курильщики реже болеют и умирают от коронавируса: ученые назвали шокирующую причину
10:12:13 9/14/2021
Многодетного отца, насиловавшего маленькую дочку, признали невменяемым
10:01:13 9/14/2021
Новые вспышки коронавируса ждут вирусологи
9:13:01 9/14/2021
Разрешается ли работать в день Начала индикта – церковного новолетия 14 сентября? Можно ли убираться дома и какую молитву читать
9:00:00 9/14/2021