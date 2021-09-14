Точная дата запуска отопительного сезона-2021 названа в Бердске

В Бердске названа точная дата запуска отопительного сезона в 2021 году. Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в администрации города, было принято решение о досрочном включении отопления с социальных объектах.
Уже с 15 сентября включат отопление в больничных корпусах и в роддоме. Чуть позднее - в детские сады и школы. При этом основанием для подачи тепал в социальные объекты станет замеряемая температура воздуха. Жилые дома получат тепло ориентировочно с 20 сентября. Все зависит напрямую от погоды.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска начал последние приготовления к предстоящему отопительному сезону. Для этого дома центральной части города, которым греет воду и батареи котельная «Вега», временно переключили на частную котельную ТГК-1. Потребители могут почувствовать снижение температуры горячей воды.
Это связано с проверкой систем теплоснабжения на способность принять теплоноситель.
В целом же КБУ готов подавать отопление в жилые дома, социальные объекты и на предприятия города. В свою очередь управляющие компании уже отрапортовали о готовности многоквартирных домов принять тепло, проверив внутридомовые сети и оборудование. Запас топлива в котельных имеется.
Остается только ждать погоды постановления мэра Бердска Евгения Шестернина о начале отопительного сезона. Именно документ, подписанный главой города является для Комбината сигналом для полномасштабного разворачивания всей городской системы теплоснабжения для работы в условиях зимы.