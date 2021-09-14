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Мама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска

11:22:039/14/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Начальник пресс-службы поликлиники подчеркнул, что теперь бердчанка никаких претензий к больнице не имеет.

Теперь мать детей спокойна

После публикации "Курьер. Среда. Бердск" о затруднениях с дозвоном в детскую поликлинику Бердска, мать детей 11 месяцев и 6 лет смогла записаться на прием к врачу.

Напомним, что Ольга обратилась в нашу редакцию вчера. Она рассказала, что неоднократно звонила по телефону: 5-56-01, чтобы уточнить график работы врача, однако дозвониться так и не смогла.

- С 8 утра звоню. Сначала было постоянно "занято", но в 12 часов позвонила и в трубке послушалось "дождитесь ответа оператора". Потом говорили, что время ожидания ответа составляет больше 10 минут. Я прождала, а потом просто резко само взялось и сбросилось,- утверждала Ольга.

После в поликлинике дополнительно сообщили, что из 5 операторов колл-центра работают только 2 оператора. Это обусловлено тем, что уровень заболеваемости ОРВИ среди детей повысился и телефонная линия работает с большой нагрузкой.

Как сообщил сегодня, 14 сентября, начальник пресс-службы ЦГБ Бердска Аркадий Ефимович, ситуация в семье Ольги вчера, 13 сентября разрешилась.

- Детей обратившейся жительницы Ольги записали на приём к врачу ещё в 16.00 после вашего звонка. Бердчанка поблагодарила за оперативное решение вопроса, и отметила, что никаких претензий к БЦГБ не имеет,- прокомментировал сотрудник.

Отметим, что в БЦГБ работает телефон «Горячей линии» 3-10-41.

Также, в Call-центре бердской «ЦГБ» работает специальный телефон – 5-57-30, по которому можно записаться на вакцинацию по профилактике COVID-19 и гриппа.

Записаться на приём к терапевту, к узким специалистам, на плановую и углубленную диспансеризацию, вакцинацию, вызвать врача на дом по следующим телефонным данным:

По тел. единого Call-центра БЦГБ 8 (383-41) 5-56-10

Через единую регистратуру по тел. 124.

В Личном кабинете портала Госуслуг.

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