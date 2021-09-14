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Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса

11:17:099/14/2021Фото: Pixabay
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Решение о выдаче выходных остается пока что у самих работодателей и региональных властей.

Чаще всего после прививки люди чувствуют слабость и небольшую температуру
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) предложил ввести обязательные 3 дня выходных с сохранением оплаты тем сотрудникам, которые сделали прививки.

Отметим, что письмо с предложением было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Авторы отмечают, что в настоящее время оплачиваемые отгулы не предусмотрены трудовым законодательством.

Специалисты добавили, что решение о выдаче выходных остается пока что у самих работодателей и региональных властей. Но проблема заключается в том, что большинство компаний требует сделать прививку, а вот о возможных симптомах после, они не думают. Единственным способом для сотрудника остаться дома при появлении температуры, недомогания – оформлять больничный лист.

Инициаторы предложения также ссылаются на возможный всплеск заболеваемости, спастись от которой можно только вакцинацией. При этом невозможность получить выходные для вакцинации и опасение сильного иммунного ответа делают незащищенным большое количество работников.

В связи с этим в ИСИРГИ попросили рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство и предоставлять оплачиваемые отгулы на все прививки, проводимые в массовом порядке в условиях пандемии, в том числе с учетом того, что подобная ситуация может повториться в будущем.

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