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Изнасиловавших и убивших пенсионерку в лесу мигрантов задержали

11:46:379/14/2021Фото: Инстаграм Михаила Токарева
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В жестоком убийстве подозревают двух иностранных граждан.

Общежитие в Сергиево-Посадском округе

Сегодня следственный комитет задержал двух иностранных граждан по подозрению в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Сергиевом Посаде. После происшествия местные жители вышли у здания общежития мигрантов с просьбами наказать преступников.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, ведомству удалось оперативно выйти на след насильников и задержать их. Преступниками оказались двое граждан из соседнего государства 1988 и 1984 годов рождения. На данный момент с подозреваемыми работает следователь.

Правоохранительные органы проверят, законно ли нахождение иностранных граждан на территории РФ, также оценят работу миграционных служб. По данному делу назначен ряд проверок и экспертиз, в том числе судебно-медицинская, биологическая, генетическая.

Напомним, как сообщал ранее "Курьер.Среда.Бердск", 13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ "Магистраль 2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. Подозревать начали всех жителей общежития, которое находилось недалеко от места происшествия.

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