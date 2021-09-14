Изнасиловавших и убивших пенсионерку в лесу мигрантов задержали

Сегодня следственный комитет задержал двух иностранных граждан по подозрению в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Сергиевом Посаде. После происшествия местные жители вышли у здания общежития мигрантов с просьбами наказать преступников.
Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, ведомству удалось оперативно выйти на след насильников и задержать их. Преступниками оказались двое граждан из соседнего государства 1988 и 1984 годов рождения. На данный момент с подозреваемыми работает следователь.
Правоохранительные органы проверят, законно ли нахождение иностранных граждан на территории РФ, также оценят работу миграционных служб. По данному делу назначен ряд проверок и экспертиз, в том числе судебно-медицинская, биологическая, генетическая.
Напомним, как сообщал ранее "Курьер.Среда.Бердск", 13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ "Магистраль 2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. Подозревать начали всех жителей общежития, которое находилось недалеко от места происшествия.