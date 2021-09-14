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Насколько опасен новый эпицентр заражения коронавирусом в Китае и масштабы болезни в России, оценил вирусолог Сергей Нетёсов

4:39:209/14/2021,Валерия НипомнящаяФото: Википедия
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В Китае зафиксированы 19 внутренних случаев заражения в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.

Третья волна в России очень медленно снижается
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Известный российский вирусолог Сергей Нетёсов в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября высказал мнение о новой вспышке заболеваемости в Китае. Он считает, что прежде всего нужно уделять внимание заболеваемости в своей стране.

- Сейчас в Китае очень легко начаться чему-то, связанному с коронавирусом, потому что там крайне низкая заболеваемость. Буквально каждый десяток случаев там сразу освещается в прессе. Это мой взгляд за прошедшие более чем полтора года эпидемии.

Дело в том, что такая заболеваемость по процентам людей, как в нашей стране сейчас, редко где есть. И мы думаем, что если в другой стране вспышка, то она обязательно глобальная. А у нас? В России колоссальная заболеваемость — каждый день прибавляются почти два десятка тысяч заразившихся. А в этой провинции Китая всего-то 30-40 больных выявлено. Не нужно обращать внимание на чужие страны, нужно всеми силами уменьшать заболеваемость внутри нашей страны: вакцинироваться, маски носить - в общем, наводить противоэпидемический порядок, - поделился ученый.

Сергей Нетёсов отметил, что третья волна коронавируса в стране очень медленно снижается. Причем снижается только по заболеваемости, а не по смертности.

-Так что никаких оснований считать нашу ситуацию спокойной и близко нет. У нас более 15 тысяч ежедневно заболевает, а в Китае только несколько десятков в день, - добавил он.

Напомним, 11 сентября в Китае был выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом внутри страны - в провинции Фуцзянь. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, 19 внутренних случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу.

Последний всплеск внутренних случаев заболеваемости в Китае был установлен 20 июля, когда инфекцию выявили у работников международного аэропорта города Нанкина, которые убирали самолеты, прибывшие из-за рубежа. Из Нанкина вирус распространился на значительную часть китайской территории, всего было подтверждено более 1,2 тыс. случаев заражения внутри страны. В связи с этим власти ввели строгие меры по предотвращению расширения зоны поражения вирусом, включая жесткий локдаун, ограничение транспортного сообщения с районами, где отмечалось распространение заболеваний, наладили практически поголовное тестирование населения в пострадавших районах.

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Когда в России снизится заболеваемость?

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