Жару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021

В городе к концу рабочей недели воздух прогреется до +22 градусов, но приятная погода продержится совсем немного. До четверга будут идти незначительные осадки и небольшое похолодание. Как таковое бабье лето с двумя неделями хорошей теплой погоды маловероятно, а вот 3–4 дня будет. Дальше снова будет идти волна холода, сообщили в Новосибирском гидрометцентре.
Таким образом, во вторник, 14 сентября, в городе ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +4... +6 градусов. Днем +11... +13 градусов. Ветер западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В среду, 15 сентября, будет местами небольшой дождь, днем с грозой. Ночью +3... +5 градусов. Днем +17... +19 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.
А вот уже в четверг, 16 сентября, в Новосибирске и Бердске преимущественно без осадков. Ночью +5... +7 градусов. Днем +20... +22 градуса. Ветер южный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.