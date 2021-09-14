Новые подробности трагедии: Мигранты изнасиловали и зарезали пенсионерку, а жители Бужаниново вышли на самосуд

12 сентября в небольшом посёлке Бужаниново Московской области двое мигрантов изнасиловали, а потом зарезали пенсионерку. Тело 67-летней местной жительницы нашли на путях 13 сентября. Позже СК РФ сообщил, что по «горячим следам» задержали предполагаемых убийц бабушки, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
— В настоящее время они переданы в следственные органы, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Зверский поступок мужчин из соседнего государства стал последней каплей для местных: люди устроили сход около общежития гастарбайтеров. 200 человек требовали расселить дом и решить проблему на месте. Поздним вечером в Бужаниново приехали и представители администрации округа, депутаты и журналисты центральных телеканалов.
Как выяснилось позже, одна фирма сделала для мигрантов общежитие, однако маленький городок превратился в аул. Люди стали переживать за детей, за себя: имелись случаи приставания гастарбайтеров к школьницам Бужаниново.
Ко всему прочему, практически весь Интернет обсуждал ситуацию в Бужаниново. Вот что писали пользователи соцсети ВКонтакте:
— Будем надеяться, что хоть как-то приструнят мигрантов, ну как минимум по М. О. Потому как, больше уже не возможно терпеть сие. И жуткий этот случай подтверждение!
— Весь лес загадили!!! Было раньше красивое место, а теперь одни бутылки и пластиковая посуда. Польза только предприятию за дешёвую рабочую силу. А посёлок страдает от свинства и грязи!
«Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября удалось пообщаться с местной жительницей Бужаниново — Еленой (имя изменено — прим. редакции). Женщина считает, что самосуд над мигрантами устраивать нет смысла.
— Я думаю, что самосуда не надо устраивать. Просто всех оттуда убрать... Пускай едут на родину. Это моя позиция. Я живу в Посаде. Да, много, да, понимаю людей, которым страшно, но самосуд — нет, — категорически заявляет Елена.
Позицию Елены поддерживает и другая местная жительница, которая предпочла остаться анонимной:
— Пусть просто уезжают. Конечно, убивать никого мы не будем, калечить тоже. Нужно все со стороны закона. Но ЧП может и повлияет как-то.
А вот, что рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября ещё одна жительница Бужаниново - Ирина ( имя изменено - прим. редакции. Женщина — живет в Бужаниново всю жизнь, однако проблемы с мигрантами начались 5 лет назад, когда выкупили административное здание и сделали из него общежитие.
— Их оооочень много!!! Они работают в несколько смен и живут по 14 человек в каждой комнате. По началу народ очень возмущался и собственник здания пообещал, что они по поселку разгуливать не будут. Но прошло совсем немного времени и они заполонили все. На баскетбольной площадке, расположенной у ДК " Юность" их собирается по 20-30 человек, они играют в баскетбол. Они во всех магазинах, особенно в вечернее время. За детей правда страшно, постоянно какие то высказывания в спину. У меня дочь подросток, много раз предлагали в сетевом магазине что-то ей купить, пристают даже к 9-летним. Мы не понимаем их язык, они в след постоянно молодым что-то говорят и смеются. Не очень приятно становиться. А когда у них праздник Курбан байрам, они вообще ставят перед общежитием на улице столы длиной по 20 метров и празднуют. Складывается такое впечатление, что это не наш посёлок и не мы выросли в нём. До открытия общежития все было спокойно, детей отпускали гулять никто никого не боялся. Я коренной житель этого села, мои бабушки,прабабушки здесь жили и не боялись. Сейчас совсем страшно. Последней каплей было убийство Натальи Ивановны,вот поэтому у жителей поселка накипело, все и вышли на сход с требованием убрать мигрантов с территории посёлка, потому что жить так стало невыносимо. Соболезнования родным и близким, - поделилась Ирина.
Между тем, 14 сентября сходка в Бужаниново разошлась. Местные жители должны вечером 14 сентября встретиться руководством предприятия, где работают мигранты. Об ее итогах мы обязательно сообщим.