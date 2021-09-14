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Сотрудница ПДН изуродовала губу 14-летней девочке из-за разговора с отцом в отделе полиции Бердска, заявила мать и показала видео

2:40:519/14/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Анной Зеленской
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От боли девочка заплакала. Приехавшая забрать ребенка мать, не сдержала эмоций, заступилась за дочь и чуть не вырвала женщине-полицейскому волосы.

Девочка плакала от боли
Девочка плакала от боли

Сотрудница ПДН Бердска избила 14-летнюю школьницу в своем кабинете. О произошедшем "Курьер. Среда. Бердск" рассказала мать девочки Анна.

С чего все начиналось

По словам матери, инцидент произошел 12 сентября. В тот день, ее дочь Анастасия Байдина задержалась в компании друзей и не хотела идти домой. Чтобы образумить Настю, матери и бабушке пришлось прибегнуть к крайним мерам и вызвать полицию.

- Настю нашли и доставили в отдел полиции. С ребенком в тот момент находилась бабушка. Я была на работе. Бабушка позвонила и сказала мне ехать в отделение, так как без родителей там ничего не решается. Я поехала туда на такси. По дороге мне позвонил отец ребенка и спросил, что там происходит и почему бьют дочь,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мать несовершеннолетней Анна Зеленская 14 сентября.

"Сидела на стуле и плевалась кровью"

Как выяснилось, поначалу мама девочки не поняла о чем говорит отец, однако, как только приехала в отделение, увидела ужасающую картину: Настя сидела на стуле и плевалась кровью, в то время, как сотрудница ПДН надзорно стояла над девочкой и якобы не пыталась оказать ей помощь.

- Дочь при виде меня тут же бросилась ко мне и сказала, что сотрудница ПДН ее избила. У меня эмоциональный шок. Я эту сотрудницу за волосы оттаскала,- призналась журналистам Анна.

После заступничества матери за дочь, на место вызвали сотрудников Следственного комитета.

"Разговаривала с отцом по телефону"

Дома Анастасия рассказала родительнице, что случилось. Девочку в отделение полиции доставили выпившей. О случившемся Настя решила рассказать отцу и набрала знакомый ей номер, но как следует поговорить ей помешали.

- Девочка в тот момент разговаривала со своим отцом по телефону. Сотрудницу, видать, начало раздражать, что Настя ее не слушала. Она начала хватать дочь за руку, говорила: "Покажи с кем ты там разговариваешь", пыталась выхватить у нее телефон и в итоге ударила,- поделилась переживаниями мать.

Настя после получения удара опешила. Силу девочка не проявляла. Она осталась сидеть на стуле, а потом заплакала и записала видео с разбитой губой отцу.

Должны были с учета снять

Как сообщила Анна, ее ребенок состоит на учете в ПДН с 2019 года. В этом году девочку должны были с учета снять.

- У нас все налаживалось. Настя исправилась, стала спокойной и в школе все было по-другому, но так получилось, в плохую компанию попала,- отметила мать.

Анна очень переживает, что из-за случившегося уголовное дело могут завести на нее, а она ведь, просто заступилась за своего ребенка. Сотрудницу, которая, по ее словам, это совершила зовут Алена Карма.

О проверке Следственным комитетом

Начальник Отдела МВД России по городу Бердску Игорь Иус подтвердил, что сотрудник по имени Алена Карма числится в рядах полиции. О произошедшем руководитель высказался следующим образом:

- Следственным комитетом проводится проверка в отношении матери - Зеленской, - проговорил Игорь Юрьевич 14 сентября.

Рассечение губы

Тем временем, мать Анастасии прошла с девочкой судмедэкспертизу. После получения результатов, она намерена написать заявление в прокуратуру.

- У нее синяк на губе и внутри рассечение,- описала характер травмы мать.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием истории.

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