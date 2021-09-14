Сотрудница ПДН изуродовала губу 14-летней девочке из-за разговора с отцом в отделе полиции Бердска, заявила мать и показала видео

Сотрудница ПДН Бердска избила 14-летнюю школьницу в своем кабинете. О произошедшем "Курьер. Среда. Бердск" рассказала мать девочки Анна.
С чего все начиналось
По словам матери, инцидент произошел 12 сентября. В тот день, ее дочь Анастасия Байдина задержалась в компании друзей и не хотела идти домой. Чтобы образумить Настю, матери и бабушке пришлось прибегнуть к крайним мерам и вызвать полицию.
- Настю нашли и доставили в отдел полиции. С ребенком в тот момент находилась бабушка. Я была на работе. Бабушка позвонила и сказала мне ехать в отделение, так как без родителей там ничего не решается. Я поехала туда на такси. По дороге мне позвонил отец ребенка и спросил, что там происходит и почему бьют дочь,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" мать несовершеннолетней Анна Зеленская 14 сентября.
"Сидела на стуле и плевалась кровью"
Как выяснилось, поначалу мама девочки не поняла о чем говорит отец, однако, как только приехала в отделение, увидела ужасающую картину: Настя сидела на стуле и плевалась кровью, в то время, как сотрудница ПДН надзорно стояла над девочкой и якобы не пыталась оказать ей помощь.
- Дочь при виде меня тут же бросилась ко мне и сказала, что сотрудница ПДН ее избила. У меня эмоциональный шок. Я эту сотрудницу за волосы оттаскала,- призналась журналистам Анна.
После заступничества матери за дочь, на место вызвали сотрудников Следственного комитета.
"Разговаривала с отцом по телефону"
Дома Анастасия рассказала родительнице, что случилось. Девочку в отделение полиции доставили выпившей. О случившемся Настя решила рассказать отцу и набрала знакомый ей номер, но как следует поговорить ей помешали.
- Девочка в тот момент разговаривала со своим отцом по телефону. Сотрудницу, видать, начало раздражать, что Настя ее не слушала. Она начала хватать дочь за руку, говорила: "Покажи с кем ты там разговариваешь", пыталась выхватить у нее телефон и в итоге ударила,- поделилась переживаниями мать.
Настя после получения удара опешила. Силу девочка не проявляла. Она осталась сидеть на стуле, а потом заплакала и записала видео с разбитой губой отцу.
Должны были с учета снять
Как сообщила Анна, ее ребенок состоит на учете в ПДН с 2019 года. В этом году девочку должны были с учета снять.
- У нас все налаживалось. Настя исправилась, стала спокойной и в школе все было по-другому, но так получилось, в плохую компанию попала,- отметила мать.
Анна очень переживает, что из-за случившегося уголовное дело могут завести на нее, а она ведь, просто заступилась за своего ребенка. Сотрудницу, которая, по ее словам, это совершила зовут Алена Карма.
О проверке Следственным комитетом
Начальник Отдела МВД России по городу Бердску Игорь Иус подтвердил, что сотрудник по имени Алена Карма числится в рядах полиции. О произошедшем руководитель высказался следующим образом:
- Следственным комитетом проводится проверка в отношении матери - Зеленской, - проговорил Игорь Юрьевич 14 сентября.
Рассечение губы
Тем временем, мать Анастасии прошла с девочкой судмедэкспертизу. После получения результатов, она намерена написать заявление в прокуратуру.
- У нее синяк на губе и внутри рассечение,- описала характер травмы мать.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием истории.