Экс-главбух приюта для животных "Надежда" Бердска Людмила Кадникова украла около 1 млн рублей за три года

Следственный комитет города Бердск завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы города Искитима, обвиняемой в хищении бюджетных денежных средств. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" из собственных источников, речь идет о бывшем главном бухгалтере Людмиле Кадниковой. Сегодня она трудится бухгалтером в муниципальном УКС.
Ведомство установило, что женщина занимала должность главного бухгалтера одного из муниципальных учреждений чуть более 3-х лет. Обвиняемая использовала свое служебное положение и периодически присваивала себе часть вверенных ей бюджетных денег. Система обмана была такова: она начисляла заработную плату на банковскую карту лица, не трудоустроенного в указанном учреждении. А сама карта была на руках у самого же бухгалтера, которая тратила деньги на свои нужды. Общая сумма ущерба от описанных преступных действий составила более 900 тысяч рублей.
Но и на этом бухгалтер не остановилась, весь прошлый год женщина готовила документы приказов директора учреждений о начислении премии ей же самой за выполнение дополнительной работы, которой, как таковой, и не было. Директор, полностью доверяя сотруднице и не зная этой системы, подписывал необходимые документы. Обвиняемая причинила местному бюджету ущерб в сумме 115 000 рублей.
По итогу расследования, женщина дала признательные показания, раскаялась в содеянном и возместила часть причиненного ее преступными действиями ущерба в сумме 465 тысяч рублей.
Следователем регионального следственного управления фигурантке по делу было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем, уголовное дело вместе с утвержденным прокурором города Бердска обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения.