Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Экс-главбух приюта для животных "Надежда" Бердска Людмила Кадникова украла около 1 млн рублей за три года

12:53:359/14/2021Фото: Pixabay
0

Система обмана была такова: она начисляла заработную плату на банковскую карту лица, не трудоустроенного в указанном учреждении. А сама карта была на руках у самого же бухгалтера, которая тратила деньги на свои нужды.

Женщина привлечена к уголовной ответственности

Следственный комитет города Бердск завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы города Искитима, обвиняемой в хищении бюджетных денежных средств. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" из собственных источников, речь идет о бывшем главном бухгалтере Людмиле Кадниковой. Сегодня она трудится бухгалтером в муниципальном УКС.

Ведомство установило, что женщина занимала должность главного бухгалтера одного из муниципальных учреждений чуть более 3-х лет. Обвиняемая использовала свое служебное положение и периодически присваивала себе часть вверенных ей бюджетных денег. Система обмана была такова: она начисляла заработную плату на банковскую карту лица, не трудоустроенного в указанном учреждении. А сама карта была на руках у самого же бухгалтера, которая тратила деньги на свои нужды. Общая сумма ущерба от описанных преступных действий составила более 900 тысяч рублей.

Но и на этом бухгалтер не остановилась, весь прошлый год женщина готовила документы приказов директора учреждений о начислении премии ей же самой за выполнение дополнительной работы, которой, как таковой, и не было. Директор, полностью доверяя сотруднице и не зная этой системы, подписывал необходимые документы. Обвиняемая причинила местному бюджету ущерб в сумме 115 000 рублей.

По итогу расследования, женщина дала признательные показания, раскаялась в содеянном и возместила часть причиненного ее преступными действиями ущерба в сумме 465 тысяч рублей.

Следователем регионального следственного управления фигурантке по делу было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем, уголовное дело вместе с утвержденным прокурором города Бердска обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения.

Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
Из-за чего у США и ФРГ началась истерика: что рассказали в МИД РФ
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Не в своем теле: сменивших пол звезд не так уж мало (фото)
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
уголовная ответственностьБердскрасхищение бюджета
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как бы вы наказали преступницу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Как распознать хорошего любовника
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Жизнь эксцентричного американского мультимиллионера
Люди, которым фотошоп противопоказан

Последние новости

Названа новая версия крушения самолета L-410 с 4 погибшими под Иркутском
12:31:09 9/14/2021
Названа новая версия крушения самолета L-410 с 4 погибшими под Иркутском
Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?
12:00:10 9/14/2021
Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?
БердскЖару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021
11:59:10 9/14/2021
Жару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021
Изнасиловавших и убивших пенсионерку в лесу мигрантов задержали
11:46:37 9/14/2021
Изнасиловавших и убивших пенсионерку в лесу мигрантов задержали
БердскМама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска
11:22:03 9/14/2021
Мама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска
Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса
11:17:09 9/14/2021
Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса
14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника
11:00:04 9/14/2021
14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника
Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем
10:57:08 9/14/2021
Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем
БердскОперштаб обнародовал новую статистику заболевших коронавирусом в Бердске
10:48:28 9/14/2021
Оперштаб обнародовал новую статистику заболевших коронавирусом в Бердске
Бердск"Из меня сделали посмешище": О якобы надругательстве полицейскими заявила жительница Бердска
10:42:45 9/14/2021
"Из меня сделали посмешище": О якобы надругательстве полицейскими заявила жительница Бердска