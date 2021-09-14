Избирком вычеркнул 7 кандидатов в депутаты Бердска: В списке осталось 178 претендентов на 27 депутатских мандатов

За три дня выборов депутатов горсовета Бердска список кандидатов снова изменился. На финишной прямой предвыборной гонки выбыли из числе участников 7 претендентов на депутатский мандат.
На 14 сентября, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина, осталось 178 кандидатов на 27 депутатских мандатов. По словам главы горизибркома, все вычеркнутые из списков в последние дни перед выборами сняли свои кандидатуры по собственному желанию — добровольно отказались от борьбы за место в горсовете.
Как сообщал ранее «Курьер. Среда. Бердск», за последнюю неделю отказались баллотироваться в бердский горсовет выдвиженцы от «Единой России» Тамара Алексеева (округ №20) и Павел Шаяхметов (округ №6), Мария Виль из партии «Новые люди» (округ №1), а также Лариса Васина, выдвинутая от партии «Родина» по избирательному округу №22.
11 сентября еще трое кандидатов решили сняться с выборов по собственному желанию. Это Жанна Копачель по округу №23 и Светлана Константинова (округ №22) — обе от «Единой России», а также Жанна Отовчиц, выжвиженец ЛДПР по избирательному округу №12.
Таким образом, на одно кресло в депутатском округе претендуют 6,5 кандидатов.
Напомним, что бердчанам 17, 18 и 19 сентября 2021 года предстоит выбрать 27 депутатов. Первоначально в список внесли 221 выдвиженца. К моменту окончания регистрации кандидатов ТИК исключила из выборного списка 36 человек по разным причинам. Ко дню голосования претендентов стало еще меньше. После 11 сентября снять кандидатуры с выборов по закону не имеют право.
Окончательный список кандидатов в депутаты горсовета Бердска по избирательным округам
Одномандатный избирательный округ №1
АЙРАПЕТЯН ГЕОРГИЙ СУРЕНОВИЧ, дата рождения - 10 февраля 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия экономики и управления, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Проектно строительное бюро "К8", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
БУРДЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 23 апреля 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения", 2004 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск. «Единая Россия».
ВЛАСОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 4 марта 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Кемеровский государственный медицинский институт, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Вторнефтепродукт", заместитель директора по экологии и охране окружающей среды, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ОВСЕПЯН МКРТЫЧ ОВСЕПОВИЧ, дата рождения - 21 апреля 1956 года, сведения о профессиональном образовании - Военно-авиационная школа механиков, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской область четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
СЛАВКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 1 августа 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная архитектурно-строительная академия, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
ТУШАКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 октября 1970 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия».
Одномандатный избирательный округ №2
БОЛЬШОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 10 марта 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный торгово-экономический университет", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Маршрутка НСК", бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия».
МИНИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 19 января 1953 года, сведения о профессиональном образовании - Институт "Новый сибирский университет", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СтройБердск", генеральный директор, депутат Совета Депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
НЕЧАЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 31 июля 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский медицинский институт, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО медицинский центр VITA, врач ультразвуковой диагностики, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ХАСАНОВ ФИРУЗ ПАНЖИЕВИЧ, дата рождения - 12 августа 1993 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2020 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей и сообщения", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бодитон", заместитель директора по социальной политике биотехнологического производственного предприятия, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
ШТРО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 2 февраля 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский университет потребительской кооперации, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ №3
ДЖАФАРОВ КАМИЛЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 21 декабря 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ганзя В.А., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, КПРФ.
КНЯЗЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1977 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский военный институт, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Отдел физической культуры и спорта", старший методист-инструктор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
КУБЫШЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Харьковский автомобильно-дорожный институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Региональная общественная организация Центр спортивного технического творчества молодёжи "Берси Мотоспорт", президент, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, партия «Родина».
МАЛАКЕЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 7 ноября 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СТС Регион", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Новые люди».
РУССКИХ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 26 августа 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Частное образовательное учреждение высшего образования "Академия управления и производства", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Новосибирская областная общественная Организация по поддержке талантов и инициатив молодежи "Талант" - "Инициатива" - "Молодость", директор, место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, «Справедливая Россия».
ШАЛАЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 1 февраля 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище №81, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Умный ритейл", товаровед, место жительства - Новосибирская область, Купинский район, село Чаинка, ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ №4
АЛЕКСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 24 декабря 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение Современная гуманитарная академия, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ТСН "Общий дом", юрист, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, КПРФ.
АНТОНЮК ЛИДИЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 20 марта 1959 года, сведения о профессиональном образовании - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998 г.; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия».
БРОДЯГИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 19 ноября 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный технический университет", 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
ИЗМАДЕНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 26 ноября 1996 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЯНДЕКС", оператор 2 категории в Группе операторов России (Поддержка бизнеса), место жительства - Алтайский край, город Заринск, ЛДПР.
КОВАЛЬСКИЙ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 6 августа 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ЧОП "Вега", директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
МАРИНЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 20 января 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ "Спортоград", дворник, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ТЫСЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения - 10 марта 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Биолабмикс", руководитель отдела продаж, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №5
АЛАБИН РУСЛАН БОРИСОВИЧ, дата рождения - 30 мая 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Международный педагогический университет в г. Магадане, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
АСТАФЬЕВА ЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 12 мая 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж", место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Новый, «Новые люди».
ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 сентября 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище №10 города Новосибирска, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Демос-С", инженер-теплотехник, место жительства - Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик, «Справедливая Россия».
МЕДВЕДЕВ ДАНИЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 7 августа 1999 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
ОНИЩЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 мая 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд "Дети - наше будущее", президент, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Единая Россия».
Одномандатный избирательный округ №6
АРТАМОНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 18 октября 2001 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Новосибирский техникум геодезии и картографии, 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
БАБИНЕЦ РОМАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 ноября 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2004 г.; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бердский торг", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия».
ГОГОЛЬ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 26 мая 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Кемеровское высшее военное командное училище связи, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сантехэксплуатация", заместитель директора, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 июля 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ПО "Сиббиофарм", главный энергетик, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Родина».
КУЗЕВАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 5 апреля 1988 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЗАО ГК "Вымпел Сервис", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
НЕВЕЛИЧКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 1 октября 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 12 "Красная шапочка", воспитатель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ №7
АРЖАНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июня 1998 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение "Новокузнецкий строительный техникум", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Пироговой Х.В., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, самовыдвижение.
ЛАРИОНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 16 апреля 1989 года, сведения о профессиональном образовании - Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище им. Н.А. Лунина, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ОАО РЖД Дирекция тяги Западно-Сибирская дирекция тяги Эксплуатационное локомотивное депо Новосибирск, машинист тепловоза (маневровое движение), место жительства - Новосибирская область, Маслянинский район, рабочий поселок Маслянино, «Справедливая Россия».
ЛИПАТОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 16 января 1977 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЭЛИЗИУМ", колорист, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
ПЕРФИЛОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 31 декабря 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 "Спектр", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ХАБИБУЛИНА СОФИЯ РИНАТОВНА, дата рождения - 27 января 1998 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский торгово-экономический колледж", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ №8
БАЙЖАНОВ ЕРЛАН ОМАРОВИЧ, дата рождения - 8 июня 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СовИнформ"", главный редактор сайта "Родные Берега.НСК", место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, КПРФ.
БОРЧАНИНОВ АРТЕМИЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 29 мая 1992 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Бондаренко Кристина Анатольевна, менеджер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
КРИВОЛУЦКАЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 24 октября 1957 года, сведения о профессиональном образовании - Алтайское культурно-просветительское училище, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
МАЛЫШЕВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 21 октября 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия экономики и управления, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Прометей Лекс", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справккдливая Россия».
ПИЛЬКО АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 23 января 1968 года, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО УК "Прогресс", заместитель директора по общим вопросам, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
СИНЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 июля 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Родина».
ЧЕРНЫШЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 25 июня 1989 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Прохорова Е.В., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ №9
КОВАЛЕВСКИЙ ДЕНИС ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 6 июня 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия»
КОМРАКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 27 декабря 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
КУРОЧКИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 14 марта 1995 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский электромеханический колледж", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 3 разряда цеха сборочного производства, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ПРАКСИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 29 января 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ТИТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 18 марта 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Пульс-Про", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №10
АРЕДАКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 сентября 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский гуманитарный институт, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия».
ГОРОБЕЦ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 29 апреля 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ЛДПР.
ДАНИЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 15 мая 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение Новосибирский гуманитарный институт, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Кристалл", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ДОРОФЕЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 21 сентября 1971 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Камчатский государственный педагогический институт, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Расчетно-кассовый центр", специалист по информационным технологиям, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ПОПОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 21 декабря 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Советского района города Новосибирска, начальник хозяйственного отдела, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
СОЛОНИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 3 ноября 1995 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский электромеханический колледж", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 3 разряда цеха сборочного производства, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ТЕРЯЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 января 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени М.В. Фрунзе, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "НИЦ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ", генеральный директор, место жительства - город Москва, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №11
КИРИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 21 апреля 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2011 г.; Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Группа компаний Димирано", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Новые люди».
МАКСИМОВ АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 25 января 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Лента" в подразделении - Пекарня 71 (г. Новосибирск), пекарь-универсал, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
СМИРНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 18 июня 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработная, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
СТЕПАНОВ ИЛЬЯ РОДИОНОВИЧ, дата рождения - 6 апреля 1998 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, КПРФ.
УВАРОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 26 ноября 1969 года, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Жилищно-строительный кооператив "Юго-Восточный", исполнительный директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ЧУБАРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 7 июня 1984 года, сведения о профессиональном образовании - ОГОУ НПО "Профессиональное училище № 47", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Родина».
ШИКАРЕВ ГРИГОРИЙ КАМОЕВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Спецтех", заместитель директора по общим вопросам, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ШИПИЛОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 6 апреля 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №12
БАУЭР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 12 декабря 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт народного хозяйства, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
КУЗОВКИНА НИНА БОРИСОВНА, дата рождения - 13 мая 1965 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский техникум физической культуры, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
МАЛЕТИН АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1991 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Микрокредитная компания "Страна Экспресс", специалист по взысканию задолженности, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия».
НОСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 30 сентября 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище № 16, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "М-Замок", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Родина».
ТЕЛИЧКО ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 13 мая 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЭкоСервис", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, Единая Россия».
Одномандатный избирательный округ №13
КРЕМЛЯКОВ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 14 сентября 1997 года, сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Сибирский университет потребительской кооперации", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский улус, поселок Зырянка, ЛДПР.
ОВЧИННИКОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 16 января 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ТОС "микрорайона Юго-Восточный г. Бердска Новосибирской области", председатель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ПОПОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 24 февраля 1967 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров железнодорожного транспорта, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Топаз", бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
СЛЕСАРЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, дата рождения - 17 марта 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ЧУРИЛОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 10 апреля 1965 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Родина».
ЯЦКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 13 мая 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2007 г.; Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сибирская Промышленная Компания", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №14
БЕЛЯНКИН ДЕНИС ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 декабря 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ДСП", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справдливая Россия».
БРАГИН АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 апреля 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУ НСО "Управление ветеринарии Искитимского района НСО", ветеринарный врач 1 категории, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, КПРФ.
БУДНИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 16 июня 1987 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Областное государственное учреждение среднего профессионального образования "Новосибирский медицинский колледж", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Консультативно-диагностическая поликлиника № 2", гигиенист стоматологический, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ЛДПР.
КОНОВАЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 февраля 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Зеленые».
ЛАДЫШКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1953 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Бакинское высшее общевойсковое командное училище Верховного Совета Азербайджан. ССР, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
НИКИТИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 9 июня 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Строймакс", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ПОНОМАРЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 3 января 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты города Бердска", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
СТЯБЛО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 9 декабря 1974 года, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО "Приморский политехнический колледж", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Квартал-С", инженер по техническому надзору, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ЧЕБАНЕНКО ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 апреля 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2006 г.; Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЖЭУ Вымпел", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - не имеется, рег. по месту пребывания-Новосибирская область, г. Бердск, самовыдвижение.
ЧУМИЧЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 3 февраля 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2016 г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
Одномандатный избирательный округ №15
АКСАМЕНТОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 6 сентября 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Иркутский государственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Эдельвейс", коммерческий директор, место жительства - Иркутская область, город Братск, самовыдвижение.
АРУТЮНОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 12 апреля 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной звезды училище имени генерала армии А.В. Хрулёва, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", исполнительный директор - заместитель генерального директора по безопасности, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
БАБИЧ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 1 июня 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия", 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ СОШ №12 г. Бердска, инженер-программист, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
БЕРДНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 24 апреля 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 215 имени Д.А. Бакурова", социальный педагог, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, КПРФ.
БЛЫНСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 22 августа 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, Искитимский район, поселок Мичуринский, «Справедливая Россия».
ВАХРУШЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 31 октября 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Голубев В.А., бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, Искитимский район, село Лебедевка, «Единая Россия».
ОКУНЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 14 октября 1958 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1980 г.; Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменская академия им. В.И.Ленина", 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения", главный специалист по экономической безопасности, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
РУДЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 31 марта 1997 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Искитим, ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ №16
БЕРСЕНЕВ АНТОН АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 1 августа 1999 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Новосибирской области, помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Кальченко С.В., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, КПРФ.
ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 декабря 1951 года, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства", заместитель директора, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Единая Россия».
ОДЕНЦЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 17 сентября 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Томский государственный университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Полюс Плюс", системный администратор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Родина».
ПОЛЫНЦЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 24 октября 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский медицинский колледж", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Бердская центральная городская больница", медицинская сестра перевязочной в подразделении Взрослое поликлиническое отделение №2, место жительства - Новосибирская область, город Искитим, ЛДПР.
ТЕПЛЯШИН МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 21 мая 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "СЖС Восток Лимитед", оказывает услуги Филиалу в г . Новокузнецке, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия».
ХОРОШИЛОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 6 июня 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет дизайна и технологии, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АА ЭнергоГрупп", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №17
ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 14 июня 1995 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел по делам молодежи", директор, место жительства - Новосибирская область, город Искитим, самовыдвижение.
КОПОСОВ ВИТАЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 1 июня 1965 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Транспортная Компания "Спецтранскомпания", водитель-экспедитор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Родина».
КУЗЬМИЧЕВ СЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 27 декабря 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", начальник бюро транспортно-складского хозяйства службы снабжения, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
МУКАСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 24 июля 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия водного транспорта, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта", доцент кафедры Управления работы портов, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, КПРФ.
НЕСТЕРОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 19 мая 1992 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ), 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бердский кирпичный завод", специалист по работе с иностранными гражданами, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ПАНКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 2 января 1997 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
СОВБАНОВ МАКСИМ ФЛЮРОВИЧ, дата рождения - 14 августа 1970 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Бердска, директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ЛДПР.
СТАРЧЕНКО РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 24 мая 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет дизайна и технологии, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Евсинский комбинат хлебопродуктов", главный бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, город Искитим, самовыдвижение.
УСТИНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 13 марта 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Ассоциации "Объединение градостроительного планирования и проектирования", директор Филиала, место жительства - Новосибирская область город Новосибирск, «Справедливая Россия».
Одномандатный избирательный округ №18
БОРОЗДИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 1 января 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский гуманитарный институт, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное унитарное предприятие "Бердское автотранспортное предприятие", директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ЛДПР.
БУХАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 сентября 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
ЕГОШИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 7 апреля 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Вторнефтепродукт", заместитель директора по производству, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия».
ЖДАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 1 декабря 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЭлТехПром", токарь-расточник, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
ИВАНОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 8 августа 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Квартал-С", бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ТУРКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 26 сентября 1978 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Каменское профессиональное училище-66, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "МастерДом", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ХУТОРНОЙ ФЕДОР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 декабря 1955 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Родина».
Одномандатный избирательный округ №19
БРАУН ЯНА АНДРЕЕВНА, дата рождения - 5 апреля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Хостел на Маркса "Евразия", администратор, место жительства - Алтайский край, город Славгород, село Славгородское, ЛДПР.
ИВЛЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 7 ноября 1974 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО Бердский электромеханический техникум, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб "Кристалл", администратор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ОРЛОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 12 апреля 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 2002 г.; Новосибирский государственный педагогический университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная № 9", учитель математики, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
ПОЦУКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 7 августа 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский гуманитарный институт, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сибгазцентр", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
УШАКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 28 января 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "РУСКИТСОЮЗ ЛК", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Партия пенсионеров».
ШАТАЛОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 13 октября 1973 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Шапки и шляпки", главный энергетик, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
Одномандатный избирательный округ №20
БОТАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 10 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирское училище олимпийского резерва, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "МОЛСИБТОРГ", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ЛДПР.
КОТОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 28 августа 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Промстрой", бригадир, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия».
ЛОШКЕВИЧ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 14 октября 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница № 12", начальник технического отдела административно-управленческого персонала, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
ПОСТНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 июня 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Специализированный застройщик "СтройРегионСервис", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
САВОСТЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 15 апреля 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
ЯГОТИН ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Санаторий "Парус", методист ЛФК, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Партия пенсионеров».
Одномандатный избирательный округ №21
БЕЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 26 июля 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
БЕЛОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения - 5 марта 1990 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Гранат-строй", заместитель директора, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ГАЗИЗОВ РИНАТ ФАИТОВИЧ, дата рождения - 2 августа 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СибПроектГрупп", главный инженер проекта, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справкдливая Россия».
ОБАТУРОВ АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд содействия деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей "Будущее за детьми!", исполнительный директор, место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, «Новые люди».
ПЛОТНИКОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 10 ноября 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Казахский институт правоведения и международных отношений, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация правовой помощи соотечественников и трудовых мигрантам "Единство народов", юрист, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Единая Россия».
РЕПРЕНЦЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 14 ноября 1957 года, сведения о профессиональном образовании - Омский государственный институт физической культуры, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Партия пенсионеров».
СМИРНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 28 апреля 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Ордена Трудового Красного Знамени Профессиональное училище №2 им. А.И. Покрышкина, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
Одномандатный избирательный округ №22
АБРАМЕНКО ДАНИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 26 июля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, село Раздольное, самовыдвижение.
БОКАЛ ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 7 октября 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский институт экономики и менеджмента, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Монолит-СМ", старший мастер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справедливая Россия».
ГУРБАШКОВА ВАЛЕРИЯ ГЛЕБОВНА, дата рождения - 9 декабря 1992 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской области "Братский политехнический колледж", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Технологии Сервиса", бухгалтер по кадровому учету, место жительства - Иркутская область, город Братск, ЛДПР.
КОРЖОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 9 июля 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АльянсТрансТорг", заместитель генерального директора по рекламе и связи с общественностью, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Партия пенсионеров».
ОСИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия строительства, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Автотранссервис", заместитель директора по экономике, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №23
ГРИЦЕНКО АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 3 августа 1994 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Клиника Лазерной Коррекции "Эксперт Зрения", врач-офтальмолог, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
ЖАРКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 сентября 1988 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Сибирский университет потребительской кооперации", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Новосибирской области, помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Андроновой А.А., депутат Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
КРАЩУК РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 16 апреля 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
НЕМИРО АРТЁМ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 19 октября 1981 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия».
РЕШЕТОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 9 мая 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Технический Лицей № 38, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Решетова Л.А., заведующий магазином "BEERXAUS", место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Зеленые».
СТУПКО СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 3 ноября 1980 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Управляющая компания "Прогресс", мастер сантехнического участка, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ЧУРКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, дата рождения - 8 ноября 1948 года, уровень образования - высшее образование - специалитет, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт народного хозяйства, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Родина", директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №24
БЛЫНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 2 сентября 1971 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное казенное учреждение "Гигант" Росрезерва, начальник ОКС, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Справкдливая Россия».
БОЛТРУКЕВИЧ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 мая 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ПродТорг2", генеральный директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ГЛУШКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 14 октября 1971 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирская коммерческая академия потребительской кооперации, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - не имеется, рег. по месту пребывания-Новосибирская область, г.Бердск, самовыдвижение.
КАЛГАНОВ ПАВЕЛ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения - 13 августа 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электротехнический институт, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ТРАСТ", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ОГОРОДНИКОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 9 апреля 1998 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Братский политехнический колледж", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "МВМ" в Магазине " А065, продавец, место жительства - Иркутская область, город Братск, ЛДПР.
СЕРГЕЕВ СТЕПАН АНТОНОВИЧ, дата рождения - 1 января 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ВЕД", заместитель директора по коммерции, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
СМИРНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 24 августа 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "КАРГАТ", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Зеленые».
Одномандатный избирательный округ №25
КОЗИЦЫН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 13 июля 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Медиа Холдинг ТВК", коммерческий директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Новые люди».
КУДИНОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 22 мая 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "БердскСтройПроект", директор по развитию, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ЛАПИЦКИЙ СЕМЕН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 ноября 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сибирский институт финансов и банковского дела, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Специализированный застройщик "СтройРегионСервис", исполнительный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ПИРОЖКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 1 июля 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АльянсТрансТорг", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Партия пенсионеров».
САФРОНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 26 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Томский государственный университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
ТИМОФЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 10 февраля 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "УК "Маг-Сервис", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.
ЧЕНЦОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 4 сентября 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
Одномандатный избирательный округ №26
ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 14 апреля 1966 года, сведения о профессиональном образовании - Томское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище связи, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Бердска, председатель Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на постоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
ГРИНЁВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 19 декабря 1995 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Голубев В.А., менеджер отдела кадров, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ЕФИМЕНКОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 10 декабря 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Бердское медицинское училище, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, ЛДПР.
КАЛИНИЧЕНКО СТАНИСЛАВ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 27 декабря 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ПластикПак", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия».
МАРКЕЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 18 марта 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральная таможенная служба Российской Федерации Сибирское таможенное управление Новосибирская таможня, младший инспектор помощник оперативного дежурного отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Новосибирской таможни, место жительства - Новосибирская область, Ордынский район, деревня Сушиха, самовыдвижение.
ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 20 марта 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электромеханический институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Мультифора ТВ", генеральный директор/главный редактор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, КПРФ.
Одномандатный избирательный округ №27
БОЛЬШОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 23 октября 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный технический университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Маршрутка НСК", управляющий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, «Справедливая Россия».
ГУК КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 5 октября 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, КПРФ.
КРАШЕНИННИКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 25 марта 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства", начальник отдела контроля качества, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
ЛЕЩИНСКАЯ МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 15 декабря 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет", 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО С Добрым помыслом, директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Зеленые».
ЛЯХОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 18 апреля 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сибресурс", заместитель директора по перевозкам, место жительства - Новосибирская область, г. Бердск, самовыдвижение.
НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 27 июля 1988 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, ЛДПР.
ПЕТЯГОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 января 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский Военный Институт, 2003 г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управляющая компания ООО "Лига", заместитель директора по эксплуатации МКД, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.
РЫБАЛКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 14 октября 1989 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО производственная компания "Кристалл", менеджер по сбыту, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, «Единая Россия».
УТЕШЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 17 марта 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", 2011 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.