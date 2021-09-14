Записалась на курсы рукопашного боя, чтобы уметь постоять за себя. Но это провал

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Записалась на курсы рукопашного боя, чтобы уметь постоять за себя. Было что-то типа дня открытых дверей, где любой желающий, даже парни без какого-либо опыта и техники, могли провести небольшие поединки против девушек, которые уже отходили по году и больше. Теперь я понимаю, какой же в фильмах бред. Даже опытные знакомые с подставленным ударом ничего не могли противопоставить обычным парням, которые рукопашкой не занимались. А если еще и они крупнее, то правда хватает одного среднего удара. Тогда зачем все эти бесполезные секции для девушек, чтобы мочь себя защитить от других девушек? Развод какой-то.