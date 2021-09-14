Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Записалась на курсы рукопашного боя, чтобы уметь постоять за себя. Но это провал

1:42:049/14/2021
0

Теперь я понимаю, какой же в фильмах бред. Даже опытные знакомые с подставленным ударом ничего не могли противопоставить обычным парням, которые рукопашкой не занимались.

Деньги должны вернуться в бердскую федерацию бокса
Девушка разочарована

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Записалась на курсы рукопашного боя, чтобы уметь постоять за себя. Было что-то типа дня открытых дверей, где любой желающий, даже парни без какого-либо опыта и техники, могли провести небольшие поединки против девушек, которые уже отходили по году и больше. Теперь я понимаю, какой же в фильмах бред. Даже опытные знакомые с подставленным ударом ничего не могли противопоставить обычным парням, которые рукопашкой не занимались. А если еще и они крупнее, то правда хватает одного среднего удара. Тогда зачем все эти бесполезные секции для девушек, чтобы мочь себя защитить от других девушек? Развод какой-то.

19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Стало известно, что делают колонии с соперником Лукашенко
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и изумился
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Норкин женился: вот кем оказалась его избранница
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Боли в области шеи: как от них избавиться дома
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Актрису Макееву госпитализировали в Москве после скандала
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
«План-катастрофа»: Захарова рассказала, что ждет Европу
Напиток, который особенно вреден для мужчин
Эти звезды не зря сменили пол: причина у них была веская
поединокразочарованиеруокпашный бой
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Есть смысл ходить на такие курсы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Люди, которым фотошоп противопоказан
Жизнь эксцентричного американского мультимиллионера
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть

Последние новости

Пятого сбежавшего из ИВС Александра Мавриди задержали. Смотрите видео с убийцей "колбасного короля"
1:38:16 9/14/2021
Пятого сбежавшего из ИВС Александра Мавриди задержали. Смотрите видео с убийцей "колбасного короля"
Один из основателей Apple открывает космическую компанию
1:12:32 9/14/2021
Один из основателей Apple открывает космическую компанию
Названа новая версия крушения самолета L-410 с 4 погибшими под Иркутском
12:31:09 9/14/2021
Названа новая версия крушения самолета L-410 с 4 погибшими под Иркутском
Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?
12:00:10 9/14/2021
Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?
БердскЖару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021
11:59:10 9/14/2021
Жару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021
Изнасиловавших и убивших пенсионерку в лесу мигрантов задержали
11:46:37 9/14/2021
Изнасиловавших и убивших пенсионерку в лесу мигрантов задержали
БердскМама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска
11:22:03 9/14/2021
Мама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска
Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса
11:17:09 9/14/2021
Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса
14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника
11:00:04 9/14/2021
14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника
Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем
10:57:08 9/14/2021
Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем