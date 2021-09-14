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За "классное руководство" начисляла зарплату своей 15-летней племяннице экс-директор лицея №7 Татьяна Смирнова в Бердске

4:07:599/14/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Новый руководитель учебного учреждения заявил, что часть нарушений, которую можно было исправить, устранена. Так, например, произошло повышение зарплаты у педагогов. Раньше они получали значительно меньше.

Татьяна Смирнова восемь лет являлас

Новое руководство лицея №7 Бердска в лице Сергея Пилипушки занялось устранением нарушений в учебном заведении после ухода экс-директора Татьяны Смирновой.

Напомним, что Татьяна Смирнова занимала должность директора лицея №7 восемь лет, но в декабре 2020 года трудовой договор закончился и она ушла с поста. Власть Бердска объявила конкурс на замещение вакантной должности. На место директора претендовали несколько кандидатов, в том числе и сама Татьяна Смирнова. Женщина в очередной раз желала занять "заветный пост", однако администрация города сочла нужным, что кресло перейдет бывшему директору школы №1 Искитима Сергею Пилипушке. Педагоги лицея №7 направляли письмо мэру Бердска Евгению Шестернину. Сотрудники образовательного учреждения просили учесть кандидатуру Смирновой. Под обращением поставили подписи 79 учителей. В обоснование своей просьбы, педагоги рассказали об успехах лицея №7 при руководстве Татьяны Александровны, ведь Смирнова была признана и лучшим руководителем России. Ответ мэра учителей не порадовал и Сергей Пилипушка приступил к своим обязанностям.

Сегодня, 14 сентября заместитель главы администрации Жанна Шурова провела собрание с руководителями учебных заведений. Большое внимание заслужила отдельная проблема о принятии Татьяной Смирновой на работу своей 15-летней племянницы. По информации администрации Бердска, девочка получала не только зарплату, но и надбавку за классное руководство.

На собрании Сергей Пилипушка заявил, что часть нарушений в лицее №7 Бердска устранена. Так, например, произошло повышение зарплаты у учителей. Ранее педагоги получали гораздо меньше средств, которые им полагались.

Правоохранительными органами были изъяты документы для вынесения процессуального решения. Нецелевое использование денежных средств бывшим директором школы Татьяной Смирновой подтвердилось.

Михаил Каркавин будучи начальником управления образования Бердска заявил "Курьер. Среда. Бердск", что о трудоустройстве несовершеннолетней ничего не знал. Об этом стало известно только после проведения проверки. Как отметил руководитель, в этом деле разберутся правоохранители.

Отметим, что в настоящее время экс-директор лицея №7 является кандидатом в депутаты Бердска. Женщина выдвинулась, как самовыдвиженец.

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