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14.09
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Россияне могут получить выписки из ЗАГСа с 14 сентября 2021

3:17:039/14/2021Фото: Pixabay
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Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о смене имени.

Госуслуги становятся все более адаптированными для пользователей

Минцифры совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) России запустили специальный сервис. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Для того, чтобы гражданину получить сведения, нужно зайти в раздел «Документы и данные» портала госуслуг, далее — в раздел «Семья и дети». Также можно оформить подписку: в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными.

6 сентября правительство утвердило постановление, согласно которому новый функционал системы госуслуг будет автоматически заполнять пользовательские онлайн-заявления. Отметим, что запрашиваемые вами данные не будут храниться на портале.

В тот же день стало известно, что пользователи портала госуслуг в ближайшее время получат доступ ко всей электронной медкарте в личном кабинете. При этом не нужно будет заполнять какие-либо документы.

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