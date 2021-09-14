Россияне могут получить выписки из ЗАГСа с 14 сентября 2021

Минцифры совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) России запустили специальный сервис. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Для того, чтобы гражданину получить сведения, нужно зайти в раздел «Документы и данные» портала госуслуг, далее — в раздел «Семья и дети». Также можно оформить подписку: в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными.
6 сентября правительство утвердило постановление, согласно которому новый функционал системы госуслуг будет автоматически заполнять пользовательские онлайн-заявления. Отметим, что запрашиваемые вами данные не будут храниться на портале.
В тот же день стало известно, что пользователи портала госуслуг в ближайшее время получат доступ ко всей электронной медкарте в личном кабинете. При этом не нужно будет заполнять какие-либо документы.