В России зафиксировано 17 837 новых случаев коронавируса з сутки на 14 сентября

За последние сутки в России выявили 17 837 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 7 176 085. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Отметим, что вчера в стране зафиксировали 18 178 случаев заражения.
Как показывает статистика, больше всего заражений выявлено в крупных городах: в Москве (1609), Московской области (839) и Санкт-Петербурге (796). А вот меньшим количеством отличились: Магаданская область (23), Ненецком (10) и Чукотском (5) автономном округах.
За сутки зарегистрирован 781 летальный исход, всего с начала пандемии зафиксировано 194 249 смертей.
Суточный показатель выздоровлений составил 15 907, общий — 6 418 033.