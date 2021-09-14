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В России зафиксировано 17 837 новых случаев коронавируса з сутки на 14 сентября

4:13:259/14/2021Фото: Pixabay
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За сутки зарегистрирован 781 летальный исход, всего с начала пандемии зафиксировано 194 249 смертей.

статистика коронавируса по России

За последние сутки в России выявили 17 837 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 7 176 085. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Отметим, что вчера в стране зафиксировали 18 178 случаев заражения.

Как показывает статистика, больше всего заражений выявлено в крупных городах: в Москве (1609), Московской области (839) и Санкт-Петербурге (796). А вот меньшим количеством отличились: Магаданская область (23), Ненецком (10) и Чукотском (5) автономном округах.

За сутки зарегистрирован 781 летальный исход, всего с начала пандемии зафиксировано 194 249 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 15 907, общий — 6 418 033.

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