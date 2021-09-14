Всех мигрантов увезли из села после изнасилования и убийства пенсионерки

Сегодня, 14 сентября, фирма «Экоокна», где работали мигранты, изнасиловавшие и убившие 65-летнюю жительницу села Бужаниново в Подмосковье, вывезло своих сотрудников из общежития, вокруг которого был устроен сход вчера вечером. По мнению местных жителей, такой шаг был принят руководством, чтобы избежать самосуда.
Как отмечают очевидцы, сегодня общежитие уже стоит абсолютно пустое.
Напомним, как сообщал «Курьер.Среда.Бердск» ранее, глава округа Михаил Токарев заявил, что, после беседы с собственниками здания администрация будет требовать закрытия общежития. Он также призвал не допускать самосуд над приезжими. Хотя местные жители все равно высказали свое недовольство по поводу сложившейся ситуации.
Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.