Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Всех мигрантов увезли из села после изнасилования и убийства пенсионерки

4:49:539/14/2021Фото: Pixabay
0

По мнению местных жителей, такой шаг был принят руководством, чтобы избежать самосуда.

Теперь общежитие стоит совершенно пустое

Сегодня, 14 сентября, фирма «Экоокна», где работали мигранты, изнасиловавшие и убившие 65-летнюю жительницу села Бужаниново в Подмосковье, вывезло своих сотрудников из общежития, вокруг которого был устроен сход вчера вечером. По мнению местных жителей, такой шаг был принят руководством, чтобы избежать самосуда.

Как отмечают очевидцы, сегодня общежитие уже стоит абсолютно пустое.

Напомним, как сообщал «Курьер.Среда.Бердск» ранее, глава округа Михаил Токарев заявил, что, после беседы с собственниками здания администрация будет требовать закрытия общежития. Он также призвал не допускать самосуд над приезжими. Хотя местные жители все равно высказали свое недовольство по поводу сложившейся ситуации.

Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.

«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Не в своем теле: сменивших пол звезд не так уж мало (фото)
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Чем опасен ранний выход на пенсию
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Из-за чего у США и ФРГ началась истерика: что рассказали в МИД РФ
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Ему было всего 50: умер актер Алексей Лагутин
Каждому важно знать, что творит сало с организмом
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Похищенная силовиками чеченка опубликовала видеообращение
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
пенсионеркамигрантыжестокое убийство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следите ли вы за развитием событий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Мощный рецепт для сжигания жира. Минус 14 кг за неделю!
Люди, которым фотошоп противопоказан
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины

Последние новости

БердскТребуются сотрудники различных специальностей в санаторий "Лазурный" в Бердске
4:41:12 9/14/2021
Требуются сотрудники различных специальностей в санаторий "Лазурный" в Бердске
БердскВ тайном списке назвали фамилии кандидатов для победы на депутатских выборах 17-19 сентября в Бердске: Кто станет депутатом из 178 рвущихся в горсовет? Читайте
4:26:21 9/14/2021
В тайном списке назвали фамилии кандидатов для победы на депутатских выборах 17-19 сентября в Бердске: Кто станет депутатом из 178 рвущихся в горсовет? Читайте
В России зафиксировано 17 837 новых случаев коронавируса з сутки на 14 сентября
4:13:25 9/14/2021
В России зафиксировано 17 837 новых случаев коронавируса з сутки на 14 сентября
Затяжная магнитная буря сентября: Дата бури и кому следует быть готовым
4:00:49 9/14/2021
Затяжная магнитная буря сентября: Дата бури и кому следует быть готовым
Экс-командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев умер на 75 году жизни
3:49:21 9/14/2021
Экс-командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев умер на 75 году жизни
Коронавирус забрал жизни еще 9 пациентов за сутки на 14 сентября в Новосибирской области
3:30:28 9/14/2021
Коронавирус забрал жизни еще 9 пациентов за сутки на 14 сентября в Новосибирской области
Россиянам повысят пенсии с 1 октября 2021: Кто может рассчитывать на прибавку и в каком размере, объяснил эксперт
3:24:31 9/14/2021
Россиянам повысят пенсии с 1 октября 2021: Кто может рассчитывать на прибавку и в каком размере, объяснил эксперт
Россияне могут получить выписки из ЗАГСа с 14 сентября 2021
3:17:03 9/14/2021
Россияне могут получить выписки из ЗАГСа с 14 сентября 2021
Насильник и убийца школьницы в Тюмени мог задушить еще одну девочку, заявили в СК
3:00:30 9/14/2021
Насильник и убийца школьницы в Тюмени мог задушить еще одну девочку, заявили в СК
Больше недели в Новосибирске ищут 21-летнего Юрия Шабалина с черным рюкзаком
2:21:42 9/14/2021
Больше недели в Новосибирске ищут 21-летнего Юрия Шабалина с черным рюкзаком