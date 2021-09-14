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В России готовы отменить техосмотр

5:01:049/14/2021Фото: Pxfuel
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В случае принятия законопроекта, автолюбители смогут проходить техосмотр только по желанию.

Проведение обязательного техосмотра может быть упразднено

Законопроект об отмене обязательного техосмотра предлагают принять представители партии «Единая Россия». Как пояснил Андрей Турчак — первый вице-спикер Совета федерации, в случае, если предложение будет принято, автовладельцы смогут проводить данную процедуру только в случае собственной доброй воли.

При этом отмечается, что данное предложение действует только в отношении физических лиц, коммерческий транспорт должен будет проводить техосмотр в обязательном порядке. В пресс-службе партии пояснили, что прохождение техосмотра будет необходимо произвести только для постановки на учет, продажи транспортного средства, изменении конструкции машины и замене основных агрегаторов.

Пояснительная записка, сопровождающая законопроект, гласит, что в настоящее время число аварий с участием легковых машин и мотоциклов, у которых были обнаружены неисправности очень невелико.

РФ является участницей Венской конвенции, по которой обязательным должен быть техосмотр только для автобусов и грузовиков, у которых масса превышает 3,5 тонны, а также для прицепов.

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