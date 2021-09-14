В России готовы отменить техосмотр

Законопроект об отмене обязательного техосмотра предлагают принять представители партии «Единая Россия». Как пояснил Андрей Турчак — первый вице-спикер Совета федерации, в случае, если предложение будет принято, автовладельцы смогут проводить данную процедуру только в случае собственной доброй воли.
При этом отмечается, что данное предложение действует только в отношении физических лиц, коммерческий транспорт должен будет проводить техосмотр в обязательном порядке. В пресс-службе партии пояснили, что прохождение техосмотра будет необходимо произвести только для постановки на учет, продажи транспортного средства, изменении конструкции машины и замене основных агрегаторов.
Пояснительная записка, сопровождающая законопроект, гласит, что в настоящее время число аварий с участием легковых машин и мотоциклов, у которых были обнаружены неисправности очень невелико.
РФ является участницей Венской конвенции, по которой обязательным должен быть техосмотр только для автобусов и грузовиков, у которых масса превышает 3,5 тонны, а также для прицепов.