Режиссер Андрей Звягинцев пройдет реабилитацию после коронавируса в Германии

Российский кинематографист Андрей Звягинцев продолжит лечение в Германии, где ему проведут реабилитацию после заражения коронавирусом и тяжелого протекания болезни. Минимум два месяца еще проведет на больничной койке режиссер, к деятельности в кино он сможет вернуться не раньше следующего года, об этом сообщил Telegram-канал URA.RU, ссылаясь на собственный источник.
- Сейчас у Андрея сильно поражены легкие, сколько по времени продлится лечение, пока неизвестно, но медики предупреждают, что речь идет не о днях и неделях, а о месяцах, — пояснил источник.
По словам источника, жизнь 57-летнего режиссера вне опасности. Ранее стало известно, что у Андрея Звягинцева поражение легких достигло 90% в июле месяце.
13 сентября появилась информация о том, что кинематографист с июля находится на лечении в Горбольнице имени Давыдовского, перед которой он месяц пролежал в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА.
Звягинцев перенес заражение коронавирусом очень тяжело и будет продолжать лечение до полного выздоровления в Германии.