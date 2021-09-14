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Режиссер Андрей Звягинцев пройдет реабилитацию после коронавируса в Германии

5:15:199/14/2021Фото: @podosokorsky
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Лечение кинорежиссера будет проводиться в течение 2-3 месяцев — него сильно поражены легкие.

Андрей Звягинцев - российский кинорежиссер

Российский кинематографист Андрей Звягинцев продолжит лечение в Германии, где ему проведут реабилитацию после заражения коронавирусом и тяжелого протекания болезни. Минимум два месяца еще проведет на больничной койке режиссер, к деятельности в кино он сможет вернуться не раньше следующего года, об этом сообщил Telegram-канал URA.RU, ссылаясь на собственный источник.

- Сейчас у Андрея сильно поражены легкие, сколько по времени продлится лечение, пока неизвестно, но медики предупреждают, что речь идет не о днях и неделях, а о месяцах, — пояснил источник.

По словам источника, жизнь 57-летнего режиссера вне опасности. Ранее стало известно, что у Андрея Звягинцева поражение легких достигло 90% в июле месяце.

13 сентября появилась информация о том, что кинематографист с июля находится на лечении в Горбольнице имени Давыдовского, перед которой он месяц пролежал в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА.

Звягинцев перенес заражение коронавирусом очень тяжело и будет продолжать лечение до полного выздоровления в Германии.

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