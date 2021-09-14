Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что если в его окружении действительно кто-то заболеет ковидом, то ему придется уйти на самоизоляцию. Позднее глава государства из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении все-таки ушел на режим самоизоляции, рассказала пресс-служба Кремля. Информации о сроках карантина нет.
Но для управления страной это не помеха. Так, например, Владимир Путин сможет участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ, запланированных на 15-17 сентября, по видеосвязи.
Напомним, что 13 сентября на встрече с паралимпийскими спортсменами Путин заявил, что ему, возможно, «скоро на карантин придется», так как «много людей болеет вокруг». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже развеял все слухи, и ответил, что Путин выражался «образно».
А вот Александр Лукашенко и Башар Асад, с которыми Путин также встречался на днях, карантин не соблюдали.
В марте президент заявил, что привился от коронавируса. Позже он уточнил, что использовал для этого вакцину «Спутник V».