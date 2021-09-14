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Петицию об отмене закона подписали российские СМИ, НКО и благотворители

6:08:299/14/2021Фото: Picpedia.org
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С начала 2021 года в России 6 СМИ, 20 журналистов и 7 НКО признаны иностранными агентами, которых теперь 221 в стране. Они считают, что так борются с неугодными.

Петиция за отмену закона об иноагентах набирает много подписей по стране

В России сложилась практика не давать СМИ освещать события с разных сторон, а не только с той, которая удобна властям. В борьбе с профессиональной работой некоторых журналистов активно  применяется принудительное признание СМИ или его сотрудников иностранными агентами, что вынуждает некоторые организации полностью прекращать свою деятельность или уходить в «подполье».

Редакции СМИ, сотрудники благотворительных фондов и другие общественники потребовали отменить закон об иноагентах. Поддержать требование к властям можно подписав петицию на сайте Change.org, тем самым выразив свое мнение о свободе прессы.

С начала этого года уже признаны иностранными агентами 6 СМИ, 20 журналистов и 7 НКО. Теперь список иноагентов состоит из 221 пункта, в которых переписаны неугодные властям организации и граждане, внесенные начиная с 2013 года.

В петиции говорится о том, что законопроект об иностранных агентах дискриминирует часть общества и противоречит Конституции, в которой прописано право на свободу слова и получение информации.

По законопроекту иноагентом может стать любой человек или организация, за чем последует прекращение их деятельности. В настоящее время не исключено, что список будет пополняться работниками культуры, просвещения и благотворительных организаций.

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