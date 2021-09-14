Петицию об отмене закона подписали российские СМИ, НКО и благотворители

В России сложилась практика не давать СМИ освещать события с разных сторон, а не только с той, которая удобна властям. В борьбе с профессиональной работой некоторых журналистов активно применяется принудительное признание СМИ или его сотрудников иностранными агентами, что вынуждает некоторые организации полностью прекращать свою деятельность или уходить в «подполье».
Редакции СМИ, сотрудники благотворительных фондов и другие общественники потребовали отменить закон об иноагентах. Поддержать требование к властям можно подписав петицию на сайте Change.org, тем самым выразив свое мнение о свободе прессы.
С начала этого года уже признаны иностранными агентами 6 СМИ, 20 журналистов и 7 НКО. Теперь список иноагентов состоит из 221 пункта, в которых переписаны неугодные властям организации и граждане, внесенные начиная с 2013 года.
В петиции говорится о том, что законопроект об иностранных агентах дискриминирует часть общества и противоречит Конституции, в которой прописано право на свободу слова и получение информации.
По законопроекту иноагентом может стать любой человек или организация, за чем последует прекращение их деятельности. В настоящее время не исключено, что список будет пополняться работниками культуры, просвещения и благотворительных организаций.