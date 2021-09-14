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Полиция начала служебную проверку после избиения девочки в отделе МВД по Бердску

7:35:289/14/2021Фото: Скриншот
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Следственный комитет, в свою очередь, проверяет факт нападения матери пострадавшего ребенка на сотрудницу ПДН. Девочка в алкогольном опьянении убегала от бабушки.

Девочка плакала от боли
Девочка плакала от боли - у нее было разбиты губы

В управлении МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» 14 сентября предоставили официальный комментарий по публикации о конфликте в бердском отделе полиции. В полицейском ведомстве заявили, что назначена служебная проверка.

Напомним, жительница Бердска Анна Зеленская рассказала, что сотрудницы ПДН избила ее дочь. Мать приехала в полицию и увидела, что несовершеннолетняя Настя сидит на стуле и плюется кровью, в то время, как сотрудница полиции стоит над девочкой и якобы не пытается оказать ей помощь.

- Дочь при виде меня тут же бросилась ко мне и сказала, что сотрудница ПДН ее избила. У меня эмоциональный шок. Я эту сотрудницу за волосы оттаскала, - рассказала Анна.
После этого на место вызвали сотрудников Следственного комитета.

По словам матери ее дочь состоит на учете в ПДН с 2019 года. В этом году девочку должны были с учета снять.
- У нас все налаживалось. Настя исправилась, стала спокойной и в школе все было по-другому, но так получилось, в плохую компанию попала, - отметила мать.

Анна теперь переживает, что из-за случившегося уголовное дело могут завести на нее, а она ведь, просто заступилась за своего ребенка. Сотрудницу, которая, по ее словам, это совершила зовут Алена Карма.

Начальник отдела МВД России по Бердску Игорь Иус подтвердил, что сотрудник с таким именем работает в полиции. И подтвердил, что в отношении Зеленской СК проводит проверку.

- 12 сентября в 21.25 в отделе полиции МВД России по городу Бердску в ходе возникшего конфликта 32-летняя местная жительница применила насилие, нанеся удар кулаком в область головы старшему инспектору ПДН ОМВД России по городу Бердску. Сотрудница полиции обратилась за медицинской помощью, - констатировали в управлении МВД по Новосибирской области.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе регионального глава полиции, конфликт возник «во время проведения профилактической беседы с дочерью гражданки, доставленной в территориальный отдел внутренних дел по сообщению бабушки». Ее внучка убегает от нее в состоянии алкогольного опьянения, рассказала бердчанка.

Материалы по данному факту направлены в СУ СК России по Новосибирской области для принятия процессуального решения. Кроме того в региональном управлении МВД назначена служебная проверка для «установление полноты принятых мер сотрудниками полиции в ходе профилактической работы с несовершеннолетней», уточнили в ведомстве.

При этом факт избиения девочки сотрудницей полиции в пресс-службе не подтвердили, но и не опровергли.

Тем временем, мать Анастасии прошла с дочерью судмедэкспертизу. После получения результатов, она намерена написать заявление в прокуратуру в связи с нанесением телесных повреждений ребенку.

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