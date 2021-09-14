Путин целый день общался с больным коронавирусом: "Титры антител у меня достаточно высокие"

Президент России Владимир Путин во вторник сообщил, что общался с заразившимся коронавирусом целый день.
"Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня", - объяснил глава государства свой уход на карантин на совещании с правительством РФ и руководством "Единой России".
Он официально объявил, что ушел на самоизоляцию: в его близком окружении заболели коронавирусом несколько человек, в том числе поставившие прививку.
"Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, по-моему, три дня после ревакцинации заболел", - констатировал Путин.
По его словам, у него по-прежнему высокие титры антител после вакцинации от COVID-19.
"Титры у меня, по общим данным, достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", - высказался российский лидер.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее 14 сентября Владимир Путин заявил, что уходит на самоизоляцию в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.