Жириновский потерял штаны в прямом эфире во время теледебатов. Смотрите видео

Владимир Жириновский попал в курьезную ситуацию. Во время теледебатов в прямом эфире у него сползли брюки. Но политик не растерялся.
Он хладнокровно и натянул штаны, ни на секунду не замолкая.
Как раз в это время Жириновский назвал президента и премьер-министра коммунистами.
"Путин – коммунист, Мишустин – коммунист. Все губернаторы – они коммунисты", - заявил Лидер ЛДПР.
Как сообщает ТВЦ, ранее Владимир Жириновский удивил всех на предвыборном слете партии, приехав туда на тройке с кучером. А когда повозка неожиданно остановилась, лидер ЛДПР объяснил это тем, что лошади испугались делегатов.