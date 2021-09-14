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Жириновский потерял штаны в прямом эфире во время теледебатов. Смотрите видео

8:30:499/14/2021Фото: Скриншот ТВЦ
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Но политик не растерялся. Он хладнокровно натянул брюки, ни на секунду не замолкая. 

Владимир Жириновский на теледебатах

Владимир Жириновский попал в курьезную ситуацию. Во время теледебатов в прямом эфире у него сползли брюки. Но политик не растерялся.

Он хладнокровно и натянул штаны, ни на секунду не замолкая.

Как раз в это время Жириновский назвал президента и премьер-министра коммунистами.

"Путин – коммунист, Мишустин – коммунист. Все губернаторы – они коммунисты", - заявил Лидер ЛДПР.

Как сообщает ТВЦ, ранее Владимир Жириновский удивил всех на предвыборном слете партии, приехав туда на тройке с кучером. А когда повозка неожиданно остановилась, лидер ЛДПР объяснил это тем, что лошади испугались делегатов.

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От редакции

Жириновскому все ни по чем?

Поросёнок Пётр, 14 сентября 2021 1:54:39
Последняя гастроль престарелого шута.
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