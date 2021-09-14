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Контрактник подорвался на гранате и погиб в войсковой части в Приморье

9:34:489/14/2021Фото: Picryl
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По сообщению командования, смерть наступила в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Разорвавшаяся граната унесла жизнь российского контрактника

В Приморье погиб солдат-контрактник. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы гарнизона, в котором служил погибший. В понедельник было обнаружено тело погибшего военнослужащего.

- Командованием Фокинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту смерти военнослужащего контрактной службы, обнаруженного без признаков жизни 13 сентября 2021 года. По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами, – сообщили в командовании Фокинского гарнизона, передает ТАСС.

По сообщению командования, смерть произошла в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом — солдат подорвался на гранате. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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