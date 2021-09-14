Мертвым нашли полковника МВД в собственной квартире: Подозревают самоубийство

Полковник нижегородского главка МВД Сергей Якушев найден мертвым. Труп начальника отдела подготовки кадров управления по работе с личным составом Сергея Якушева обнаружили в его собственной квартире.
«По факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка. Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким ушедшего», - цитирует ИА «Время Н» пресс-службу управления МВД по Нижегородской области.
По предварительным данным, высокопоставленный полицейский покончил с собой в собственной квартире. Официально о причинах смерти не сообщают.
Обстоятельства произошедшего выясняют силовики.