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Мертвым нашли полковника МВД в собственной квартире: Подозревают самоубийство

9:06:009/14/2021Фото: pixabay.com
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Труп начальника отдела подготовки кадров управления по работе с личным составом Сергея Якушева обнаружили его родные.

Полковник нижегородского МВД Сергей Якушев найден мертвым

Полковник нижегородского главка МВД Сергей Якушев найден мертвым. Труп начальника отдела подготовки кадров управления по работе с личным составом Сергея Якушева обнаружили в его собственной квартире.

«По факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка. Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким ушедшего», - цитирует ИА «Время Н» пресс-службу управления МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным, высокопоставленный полицейский покончил с собой в собственной квартире. Официально о причинах смерти не сообщают.

Обстоятельства произошедшего выясняют силовики.

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