Отчим-педофил четыре года насиловал маленькую падчерицу

В Тверской области к 12,5 годам колонии приговорили мужчину, который в течение четырех лет насиловал свою падчерицу. Жителя Торжка признали виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием её беспомощного состояния (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).
По материалам представленным в суде было установлено что в период с 2014 по 2018 годы несовершеннолетняя дочь гражданской жены регулярно подвергалась насильственным действиям сексуального характера от подсудимого.
Детали преступления стали известным следователям Торжского района после допросов девочки и ее младшего родственника. Проведенные беседы с детьми позволили следователям восстановить картину преступлений в отношении несовершеннолетнего ребенка.
Итогом суда стал приговор, вынесенный педофилу - 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, пишет "ТОП Тверь".