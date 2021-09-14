Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Отчим-педофил четыре года насиловал маленькую падчерицу

10:33:049/14/2021Фото: PIXNIO
0

Доказать преступления помог ее младший родственник. Насильнику дали 12,5 лет колонии.

Несовершеннолетняя девочка стала жертвой похотливого отчима

В Тверской области к 12,5 годам колонии приговорили мужчину,  который в течение четырех лет насиловал свою падчерицу. Жителя Торжка признали виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием её беспомощного состояния (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

По материалам представленным в суде было установлено что в период с 2014 по 2018 годы несовершеннолетняя дочь гражданской жены регулярно подвергалась насильственным действиям сексуального характера от подсудимого.

Детали преступления стали известным следователям Торжского района после допросов девочки и ее младшего родственника. Проведенные беседы с детьми позволили следователям восстановить картину преступлений в отношении  несовершеннолетнего ребенка.

Итогом суда стал приговор, вынесенный педофилу - 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, пишет "ТОП Тверь".

Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и изумился
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Боли в области шеи: как от них избавиться дома
Захарова посмеялась над подарком Зеленскому в США
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Полиция задержала Анастасию Васильеву в Москве
«План-катастрофа»: Захарова рассказала, что ждет Европу
Эти звезды не зря сменили пол: причина у них была веская
Напиток, который особенно вреден для мужчин
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Свадьба за 15 миллионов: что известно о новой жене Шаляпина
Признаки, которые предсказывают смерть за 14 лет
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
насилиеотчимнесовершеннолетняя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мать могла не замечать ничего?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Николаев обрезал волосы: теперь звезду сложно узнать
news-z.info
Чтобы близость была по 3 часа, а эрекция каменной - перед близостью смешайте воду и 9 гр крепкого...
Скончалась певица, которая покорила сердца миллионов

Последние новости

БердскШкольного бухгалтера из Бердска обвиняют в хищении около 1 млн рублей: Тратила деньги более трех лет
10:11:47 9/14/2021
Школьного бухгалтера из Бердска обвиняют в хищении около 1 млн рублей: Тратила деньги более трех лет
Что мужчина должен был делать с кнутом в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября? Древние традиции праздника
10:00:33 9/14/2021
Что мужчина должен был делать с кнутом в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября? Древние традиции праздника
Таксист отказался везти девушку с ДЦП на инвалидной коляске: СК начал проверку
9:48:42 9/14/2021
Таксист отказался везти девушку с ДЦП на инвалидной коляске: СК начал проверку
Контрактник подорвался на гранате и погиб в войсковой части в Приморье
9:34:48 9/14/2021
Контрактник подорвался на гранате и погиб в войсковой части в Приморье
Мертвым нашли полковника МВД в собственной квартире: Подозревают самоубийство
9:06:00 9/14/2021
Мертвым нашли полковника МВД в собственной квартире: Подозревают самоубийство
Чудеса иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»: Кого спасает и какие молитвы прочесть сегодня в праздник иконы?
9:00:14 9/14/2021
Чудеса иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»: Кого спасает и какие молитвы прочесть сегодня в праздник иконы?
Российские туристы стали заложниками в Непале: Они задолжали за начисленные им с 2020 года штрафы
8:53:04 9/14/2021
Российские туристы стали заложниками в Непале: Они задолжали за начисленные им с 2020 года штрафы
Жириновский потерял штаны в прямом эфире во время теледебатов. Смотрите видео
8:30:49 9/14/2021
Жириновский потерял штаны в прямом эфире во время теледебатов. Смотрите видео
Изумительные открытки в день HR-менеджера 15 сентября
8:15:05 9/14/2021
Изумительные открытки в день HR-менеджера 15 сентября
Путин целый день общался с больным коронавирусом: "Титры антител у меня достаточно высокие"
8:09:10 9/14/2021
Путин целый день общался с больным коронавирусом: "Титры антител у меня достаточно высокие"