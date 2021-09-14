Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Таксист отказался везти девушку с ДЦП на инвалидной коляске: СК начал проверку

9:48:429/14/2021
0

При вызове автомобиля она предупредила, что будет в инвалидном кресле. Сесть она собиралась вперед, так как у нее не сгибаются ноги. Однако водитель возмутился и уехал.

С Международным днем таксиста - 22 марта 2021 года
СК проверяет таксиста, отказавшегося везти инвалида

В Новосибирске по сообщению СМИ организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили 14 сентября в региональном управлении СКР.

Во вторник водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске, хотя ее мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что едет ребенок-инвалид.

-По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска управления Следственного комитета по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Выясняются причины и условия, способствовавшие нарушению прав инвалида. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

Как сообщали новосибирские СМИ, таксист отказался везти девушку из-за ДЦП. Ей нужно было ехать в университет.

При вызове автомобиля она предупредила, что будет в инвалидном кресле. Сесть она собиралась вперед, так как у нее не сгибаются ноги. Однако водитель возмутился и уехал, предложив ей вызвать спецмашину.

Она тут же позвонила оператору, но тот лишь принес свои извинения. Девушке пришлось ждать другое такси под дождем. Она написала жалобу в службу поддержки, где ей тоже не смогли помочь.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, что новосибирские таксисты отказываются ехать в отдаленные районы столицы Сибири, предпочитая дальнюю поездку в Бердск.

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Реакция дочери Норкина на свадьбу отца
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Ему было всего 50: умер актер Алексей Лагутин
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Норкин женился: вот кем оказалась его избранница
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Запах болеющего раком человека ни с чем не спутать
news-z.info
Чтобы удовлетворять супругу после 55, вместо виагры, пейте стакан воды с 5 гр....
Как на самом деле разбился глава МЧС РФ: подробности
news-z.info
Китайцы раскрыли секрет чудодейственной пользы сала
news-z.info

Последние новости

Контрактник подорвался на гранате и погиб в войсковой части в Приморье
9:34:48 9/14/2021
Контрактник подорвался на гранате и погиб в войсковой части в Приморье
Мертвым нашли полковника МВД в собственной квартире: Подозревают самоубийство
9:06:00 9/14/2021
Мертвым нашли полковника МВД в собственной квартире: Подозревают самоубийство
Чудеса иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»: Кого спасает и какие молитвы прочесть сегодня в праздник иконы?
9:00:14 9/14/2021
Чудеса иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»: Кого спасает и какие молитвы прочесть сегодня в праздник иконы?
Российские туристы стали заложниками в Непале: Они задолжали за начисленные им с 2020 года штрафы
8:53:04 9/14/2021
Российские туристы стали заложниками в Непале: Они задолжали за начисленные им с 2020 года штрафы
Жириновский потерял штаны в прямом эфире во время теледебатов. Смотрите видео
8:30:49 9/14/2021
Жириновский потерял штаны в прямом эфире во время теледебатов. Смотрите видео
Изумительные открытки в день HR-менеджера 15 сентября
8:15:05 9/14/2021
Изумительные открытки в день HR-менеджера 15 сентября
Путин целый день общался с больным коронавирусом: "Титры антител у меня достаточно высокие"
8:09:10 9/14/2021
Путин целый день общался с больным коронавирусом: "Титры антител у меня достаточно высокие"
Новолуние и полнолуние в октябре 2021 года: точные даты и важные особенности лунных дней
8:00:32 9/14/2021
Новолуние и полнолуние в октябре 2021 года: точные даты и важные особенности лунных дней
Штраф 9 млн рублей заплатит Telegram за отказ удалить запрещенный контент
7:54:49 9/14/2021
Штраф 9 млн рублей заплатит Telegram за отказ удалить запрещенный контент
БердскПолиция начала служебную проверку после избиения девочки в отделе МВД по Бердску
7:35:28 9/14/2021
Полиция начала служебную проверку после избиения девочки в отделе МВД по Бердску