Таксист отказался везти девушку с ДЦП на инвалидной коляске: СК начал проверку

В Новосибирске по сообщению СМИ организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили 14 сентября в региональном управлении СКР.
Во вторник водитель такси отказался везти девушку в инвалидной коляске, хотя ее мать при вызове автомобиля указала в комментарии, что едет ребенок-инвалид.
-По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска управления Следственного комитета по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Выясняются причины и условия, способствовавшие нарушению прав инвалида. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.
Как сообщали новосибирские СМИ, таксист отказался везти девушку из-за ДЦП. Ей нужно было ехать в университет.
При вызове автомобиля она предупредила, что будет в инвалидном кресле. Сесть она собиралась вперед, так как у нее не сгибаются ноги. Однако водитель возмутился и уехал, предложив ей вызвать спецмашину.
Она тут же позвонила оператору, но тот лишь принес свои извинения. Девушке пришлось ждать другое такси под дождем. Она написала жалобу в службу поддержки, где ей тоже не смогли помочь.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, что новосибирские таксисты отказываются ехать в отдаленные районы столицы Сибири, предпочитая дальнюю поездку в Бердск.