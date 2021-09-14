Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин высоко оценил заслуги "Единой России" в развитии экономики и социальной сферы страны

10:44:409/14/2021Фото: Кремлин.ру
0

По его словам, речь идет об инициативах по поддержке семей с детьми и пенсионеров, военнослужащих, силовиков, а также малого бизнеса и регионов.

Путин похвалил партию власти

Президент РФ Владимир Путин, выступая 14 сентября на встрече с представителями партии власти и членами кабинета министров, заявил, что многие решения по укреплению экономики и социальной сферы были инициированы "Единой Россией". Обращения граждан вошли в народную программу партии, отметил глава государства.

По его словам, речь идет об инициативах по поддержке семей с детьми и пенсионеров, военнослужащих, силовиков.

Он упомянул также программы газификации частного сектора, ремонта школ, расселении аварийного жилья, развития регионов и их инфраструктуры, поддержки малого бизнеса. При этом часть инициатив единороссов уже реализуется.

"Я пригласил представителей "Единой России", чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением", – сказал Путин в ходе совещания.

Кроме того, он акцентировал внимание на важность слаженной работы Госдумы и правительства и призвал обе ветви власти "действовать как одна команда".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", именно на встрече с членами партии 22 августа Владимир Путин сделал заявление о единовременных выплатах пенсионерам - по 10 000 рублей и военнослужащим - по 15 000 рублей.

Обстреляли прямо в центре Москвы: что стало с известным певцом
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Реакция Москвы на задержание в Праге Александра Франчетти
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Погибла вся семья: уже известно, что обнаружили в арбузах
Умерла актриса, которой восхищалась вся страна
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Стало известно, что делают колонии с соперником Лукашенко
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Пропавшего без вести российского актера Герцева нашли погибшим
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
инициативавыплатапрограммыединоросссделал заявлениеВладимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Все должны благодарить ЕР?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Кадыров рассказал правду, как погиб Зиничев
news-z.info
Как на самом деле разбился глава МЧС РФ: подробности
news-z.info
Чтобы удовлетворять супругу после 55, вместо виагры, пейте стакан воды с 5 гр....
Китайцы раскрыли секрет чудодейственной пользы сала
news-z.info

Последние новости

Путин высоко оценил заслуги "Единой России" в развитии экономики и социальной сферы страны
10:44:40 9/14/2021
Путин высоко оценил заслуги "Единой России" в развитии экономики и социальной сферы страны
Отчим-педофил четыре года насиловал маленькую падчерицу
10:33:04 9/14/2021
Отчим-педофил четыре года насиловал маленькую падчерицу
БердскБухгалтера из собачьего приюта Бердска обвиняют в хищении около 1 млн рублей: Тратила деньги более трех лет
10:11:47 9/14/2021
Бухгалтера из собачьего приюта Бердска обвиняют в хищении около 1 млн рублей: Тратила деньги более трех лет
Что мужчина должен был делать с кнутом в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября? Древние традиции праздника
10:00:33 9/14/2021
Что мужчина должен был делать с кнутом в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября? Древние традиции праздника
Таксист отказался везти девушку с ДЦП на инвалидной коляске: СК начал проверку
9:48:42 9/14/2021
Таксист отказался везти девушку с ДЦП на инвалидной коляске: СК начал проверку
Контрактник подорвался на гранате и погиб в войсковой части в Приморье
9:34:48 9/14/2021
Контрактник подорвался на гранате и погиб в войсковой части в Приморье
Мертвым нашли полковника МВД в собственной квартире: Подозревают самоубийство
9:06:00 9/14/2021
Мертвым нашли полковника МВД в собственной квартире: Подозревают самоубийство
Чудеса иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»: Кого спасает и какие молитвы прочесть сегодня в праздник иконы?
9:00:14 9/14/2021
Чудеса иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина»: Кого спасает и какие молитвы прочесть сегодня в праздник иконы?
Российские туристы стали заложниками в Непале: Они задолжали за начисленные им с 2020 года штрафы
8:53:04 9/14/2021
Российские туристы стали заложниками в Непале: Они задолжали за начисленные им с 2020 года штрафы
Жириновский потерял штаны в прямом эфире во время теледебатов. Смотрите видео
8:30:49 9/14/2021
Жириновский потерял штаны в прямом эфире во время теледебатов. Смотрите видео