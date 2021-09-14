Путин высоко оценил заслуги "Единой России" в развитии экономики и социальной сферы страны

Президент РФ Владимир Путин, выступая 14 сентября на встрече с представителями партии власти и членами кабинета министров, заявил, что многие решения по укреплению экономики и социальной сферы были инициированы "Единой Россией". Обращения граждан вошли в народную программу партии, отметил глава государства.
По его словам, речь идет об инициативах по поддержке семей с детьми и пенсионеров, военнослужащих, силовиков.
Он упомянул также программы газификации частного сектора, ремонта школ, расселении аварийного жилья, развития регионов и их инфраструктуры, поддержки малого бизнеса. При этом часть инициатив единороссов уже реализуется.
"Я пригласил представителей "Единой России", чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением", – сказал Путин в ходе совещания.
Кроме того, он акцентировал внимание на важность слаженной работы Госдумы и правительства и призвал обе ветви власти "действовать как одна команда".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", именно на встрече с членами партии 22 августа Владимир Путин сделал заявление о единовременных выплатах пенсионерам - по 10 000 рублей и военнослужащим - по 15 000 рублей.