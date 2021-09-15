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Глаза – окно в современный мир

4:25:329/15/2021Фото: freeimages.com
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Зрение является одним из важнейших органов чувств. С помощью глаз можно увидеть всю красоту мира.

очки
Если зрение все же стало ухудшаться, следует незамедлительно обратиться к врачу

С возрастом этот орган начинает хуже выполнять свои природные функции, а у кого-то этот момент может наступить гораздо раньше, вследствие травм или по иным причинам. Если зрение перестало действовать на 100%, как это было раньше, не стоит впадать в отчаяние. Современные медицинские практики позволяют вернуть к жизни этот орган благодаря различным технологиям.

По статистике глаза подвергаются риску в большей степени по сравнению с тем же слухом. Этот факт обусловлен значительным влиянием внешней среды на орган зрения. Работа многих людей связана с непрерывным контактом с компьютером. Излучение, которое исходит от мониторов ПК, негативно влияет сетчатку глаза. То же самое касается и смартфонов, без которых уже невозможно представить повседневную жизнь. Характерным признаком того, что глазам нужен отдых, будет их покраснение, сухость и помутнение зрения, раздвоенность изображения и даже головная боль.

Лечебно-диагностический Глазной Центр в Академгородке

Утомление зрительного аппарата имеет 4 степени влияния излучения от экрана компьютера на глаза. Первая связана с простым чтением информации, вторая с печатной работой, третья редакторская работа в файлах, четвертая – работа с графическими редакторами (рисование в программах, конструкторская деятельность). Офтальмологи отмечают, что в группе риска находятся 3 и 4 степени. Ведь если не давать глазам отдых через каждые 45 минут, через два часа нарушится работа зрительного анализатора, а еще через два часа начнутся необратимые изменения во всем органе. Поэтому рекомендуется делать перерыв на специальную гимнастику для глаз. Упражнения достаточно легкие и займут максимум 5 минут времени.

Если зрение все же стало ухудшаться, следует незамедлительно обратиться к врачу. Офтальмолог проведет необходимые исследования глазного дна, состояние хрусталика и сетчатки, измерит глазное (внутричерепное) давление и назначит соответствующее лечение. Для кого-то, чтобы вернуть остроту зрения, подойдут капли, а кому-то придется носить очки или линзы.

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Очки назначают тем пациентам, чье зрение имеет маленький процент диоптрий. Что касается линз, то они подходят практически всем, за исключением тех, у кого стоит диагноз «астигматизм». При астигматизме нарушается сферичность преломления зрения, а это значит, что для каждого глаза необходимо изготавливать индивидуальную линзу. Как правило, линзы продаются в паре одинаковые. Еще одним вариантом возвращения зрения к «жизни» может стать лазерная коррекция. Однако перед этим так же требуется консультация специалиста.

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