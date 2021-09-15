Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 сентября 2021 в России и мире

• День худеющих
• Российский день леса
• День памяти великого князя Олега
• Праздник иконы Божией Матери Калужская
• День специалиста по управлению персоналом (День HR-менеджера)
• День санитарно-эпидемиологической службы РФ
• День совпадений снов
• Международный день точки (International Dot Day)
• День «Когда-нибудь» (Someday)
• День свободных денег (Free Money Day)
• День рождения экологической организации «Гринпис» (Greenpeace Day)
• День памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских
• День единства народов Дагестана
• День «Сделайте шляпу» (Make a Hat Day)
• День памяти святителя Иоанна Постника
• День памяти мучеников Маманта, Феодота и Руфины Кесарийских
• Международный день демократии (International Day of Democracy)
• Всемирный день афро (World Afro Day)
• Всемирный день осведомлённости о лимфоме (World Lymphoma Awareness Day)
• День родного края в Ульяновской области
• День «Спасибо» (National Thank You Day) - США
• День библиотек - Беларусь
• День мятного ликёра (National Creme de Menthe Day) - США
• День школьного рюкзака (National School Backpack Awareness Day) - США
• День двойного чизбургера (National Double Cheeseburger Day) - США
• День тоста с сыром (Cheese Toast Day) - США
• День инженера - Индия
• День онлайн-обучения (National Online Learning Day) - США
• День ирисково-коричного пирога (Butterscotch Cinnamon Pie Day) - США
• День фетровой шляпы (National Felt Hat Day) - США
• День неонатальных медсестёр (National Neonatal Nurses Day) - США
• День пасты «Лингвини» (National Linguine Day) - США
• День обслуживающего персонала (National Caregivers Day) - США
• День знаний - Азербайджан
• День схватки с детским раком (National Tackle Kids Cancer Day) - США
• Праздник Скорбящей Девы Марии (Sviatok Panny Marie Sedembolestnej) - Словакия
• Праздник Благочестивой Богоматери (Nuestra Senora de la Bien Aparecida) - Испания
• День битвы за Британию (Battle of Britain Day) - Великобритания
• День независимости (Independence Day in Central America) - Гондурас, Гватемала, Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа
• День воссоединения Приморья с Отечеством - Словения
• День памяти долоресского призыва к революции (Grito de Dolores) - Мексика
• День Силпы Бхирасри (Silpa Bhirasri Day) - Таиланд
• Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая, Ксении
• Мамонт Овчарник (Федот и Руфина)
Важные события
• 15 сентября 1917 года вышел в свет первый номер журнала «Форбс»
• 15 сентября 1956 года начались регулярные пассажирские авиарейсы на турбореактивных самолетах ТУ-104
• 15 сентября 1959 года отправился в первое плавание советский атомный ледокол «Ленин»
• 15 сентября 2007 года в Перу недалеко от озера Тикикака упал загадочный метеорит
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru