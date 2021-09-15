Магнитные бури 15 сентября 2021 года: почему кружится голова у метеопатов - это вестибулярная мигрень?

Новая порция солнечного ветра достигнет Земли вечером 15 сентября 2021 года. При благоприятной обстановке до самого вечера в этот день, обстановка начнет ухудшаться в 19:00 по новосибирскому времени.
Магнитные бури могут привести к небольшим сбоям в работе электронных устройств, средств связи, а также повышает риск техногенных аварий. Также, подобные явления могут доставить дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью.
Как чувствовали себя наши читатели:
- Всё плывёт и кружится голова.
- Сегодня сильные головные боли и головокружение.
- Одна часть головы не хочет нормально работать, да и трясёт внутри.
- Все тело крутит и тревожность.
Головокружение-это неприятное ощущение движущихся предметов.
Кроме того, существует ряд симптомов, которые происходят при головокружении:
- Ложное ощущение движения или вращения (головокружение);
- чувство слабости;
- неустойчивость или потеря равновесия;
- ощущение парения, тяжести в голове.
Головокружение может быть результатом различных заболеваний, включая внезапное падение кровяного давления, обезвоживание, слишком быстрое вставание, некоторые лекарства, проблемы с внутренним ухом или укачивание.
Плохая космическая погода может ухудшать вестибулярные симптомы. От которых возникают: головокружение, дисбаланс, головная боль.
Изменения барометрического давления особенно влияют на тех, кто живет с такими заболеваниями, как болезнь Меньера и/или вестибулярная мигрень.
Лечение головокружения зависит от причины и ваших симптомов. Обычно лечение эффективно, но проблема может повториться.