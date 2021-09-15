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Магнитные бури 15 сентября 2021 года: почему кружится голова у метеопатов - это вестибулярная мигрень?

5:45:039/15/2021Фото: pixabay.com
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Как чувствуют себя наши читатели: "Всё плывёт и кружится голова."

15 сентября - умеренная геомагнитная обстановка

Новая порция солнечного ветра достигнет Земли вечером 15 сентября 2021 года. При благоприятной обстановке до самого вечера в этот день, обстановка начнет ухудшаться в 19:00 по новосибирскому времени.

Магнитные бури могут привести к небольшим сбоям в работе электронных устройств, средств связи, а также повышает риск техногенных аварий. Также, подобные явления могут доставить дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью.

Как чувствовали себя наши читатели:

- Всё плывёт и кружится голова.

- Сегодня сильные головные боли и головокружение.

- Одна часть головы не хочет нормально работать, да и трясёт внутри.

- Все тело крутит и тревожность.

Головокружение-это неприятное ощущение движущихся предметов.

Кроме того, существует ряд симптомов, которые происходят при головокружении:


  • Ложное ощущение движения или вращения (головокружение);
  • чувство слабости;
  • неустойчивость или потеря равновесия;
  • ощущение парения, тяжести в голове.

Головокружение может быть результатом различных заболеваний, включая внезапное падение кровяного давления, обезвоживание, слишком быстрое вставание, некоторые лекарства, проблемы с внутренним ухом или укачивание.

Плохая космическая погода может ухудшать вестибулярные симптомы. От которых возникают: головокружение, дисбаланс, головная боль.

Изменения барометрического давления особенно влияют на тех, кто живет с такими заболеваниями, как болезнь Меньера и/или вестибулярная мигрень.

Лечение головокружения зависит от причины и ваших симптомов. Обычно лечение эффективно, но проблема может повториться.

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