Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сногсшибательные открытки в день образования санитарно-эпидемиологической службы РФ 15 сентября

5:15:319/15/2021
0

15 сентября - День работников санитарно-эпидемиологической службы России. Неофициальный профессиональный праздник 15 сентября отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ

Гигиена и порядок, контроль для Вас важней всего,
О работе забудьте сегодня хоть на немного!
Поздравления работники СЭС от нас дружно принимайте,
С нами веселитесь, но и без Вас не унывайте!
В школах и садах, следите, что дети кушают,
И даже на самом мощном предприятии Вас слушают!
Санитарные нормы при постройке любого предприятия гарантируют,
И все учреждения только с Вашего разрешения функционируют!

***

В России не каждый помнит, что за день пятнадцатое сентября,
Санитарно-эпидемиологическая служба празднует не зря!
Благодаря Вашим стараниям мы живем в чистоте в городах,
А не как в Средневековье жили все в ужасе, во тьмах!
Следите за качеством любых продуктов и всего-всего,
Но начальники боятся вас, не знаете Вы все чего!
Поздравления от простого народа Вы сегодня принимайте,
Веселитесь от души и в свой день не скучайте!

***

Всех работников санитарно-эпидемиологов поздравляем,
Мы Вам вверяем наши жизни и от всей души желаем!
Пусть всегда Вас ценит и любит любое государство,
Ведь если бы не ваш контроль, не поможет ни любое лекарство!
Строго следите за чистотой на всех вы предприятиях,
И проводите нужные для людей Вы неоднократно мероприятия!
Пусть все мечты в жизни Вашей исполняются,
И только положительными эмоциями от Вас заряжаются!

Источник: pozdravik.ru

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Как распознать хорошего любовника
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Синяк на теле: почему нужно срочно бежать к врачу
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Этот признак является главным признаком алкоголизма
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень образования санитарно-эпидемиологической службы РФ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Курьер. Среда. Бердск

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Как распознать хорошего любовника
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже

Последние новости

Сногсшибательные открытки в день образования санитарно-эпидемиологической службы РФ 15 сентября
5:15:31 9/15/2021
Сногсшибательные открытки в день образования санитарно-эпидемиологической службы РФ 15 сентября
Новая модель рушит представление о социальной дистанции у полностью вакцинированных людей: нужно ли держать дистанцию?
5:00:30 9/15/2021
Новая модель рушит представление о социальной дистанции у полностью вакцинированных людей: нужно ли держать дистанцию?
Почему нельзя сажать луковицы тюльпанов в сентябре, объясняет эксперт по садоводству
4:00:27 9/15/2021
Почему нельзя сажать луковицы тюльпанов в сентябре, объясняет эксперт по садоводству
Девушка умерла на свидании с полицейским, с ним она познакомилась онлайн
3:00:06 9/15/2021
Девушка умерла на свидании с полицейским, с ним она познакомилась онлайн
Насморк замучил: шесть добавок для укрепления иммунной системы
2:00:00 9/15/2021
Насморк замучил: шесть добавок для укрепления иммунной системы
Точную причину смерти от коронавируса озвучили ученые: секрет кроется в легких
1:00:18 9/15/2021
Точную причину смерти от коронавируса озвучили ученые: секрет кроется в легких
Эффективны ли бустерные вакцины для уже привитых от коронавируса: спасут ли они от смерти сделали выводы ученые в новом исследовании
12:30:19 9/15/2021
Эффективны ли бустерные вакцины для уже привитых от коронавируса: спасут ли они от смерти сделали выводы ученые в новом исследовании
БердскБердск прирастает мигрантами: Город попал в лидеры по приросту населения за счет приезжих
11:07:46 9/14/2021
Бердск прирастает мигрантами: Город попал в лидеры по приросту населения за счет приезжих
Что нельзя делать в праздник Суккот и когда он наступает?
11:00:17 9/14/2021
Что нельзя делать в праздник Суккот и когда он наступает?
Путин высоко оценил заслуги "Единой России" в развитии экономики и социальной сферы страны
10:44:40 9/14/2021
Путин высоко оценил заслуги "Единой России" в развитии экономики и социальной сферы страны