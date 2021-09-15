Сногсшибательные открытки в день образования санитарно-эпидемиологической службы РФ 15 сентября

Гигиена и порядок, контроль для Вас важней всего,
О работе забудьте сегодня хоть на немного!
Поздравления работники СЭС от нас дружно принимайте,
С нами веселитесь, но и без Вас не унывайте!
В школах и садах, следите, что дети кушают,
И даже на самом мощном предприятии Вас слушают!
Санитарные нормы при постройке любого предприятия гарантируют,
И все учреждения только с Вашего разрешения функционируют!
***
В России не каждый помнит, что за день пятнадцатое сентября,
Санитарно-эпидемиологическая служба празднует не зря!
Благодаря Вашим стараниям мы живем в чистоте в городах,
А не как в Средневековье жили все в ужасе, во тьмах!
Следите за качеством любых продуктов и всего-всего,
Но начальники боятся вас, не знаете Вы все чего!
Поздравления от простого народа Вы сегодня принимайте,
Веселитесь от души и в свой день не скучайте!
***
Всех работников санитарно-эпидемиологов поздравляем,
Мы Вам вверяем наши жизни и от всей души желаем!
Пусть всегда Вас ценит и любит любое государство,
Ведь если бы не ваш контроль, не поможет ни любое лекарство!
Строго следите за чистотой на всех вы предприятиях,
И проводите нужные для людей Вы неоднократно мероприятия!
Пусть все мечты в жизни Вашей исполняются,
И только положительными эмоциями от Вас заряжаются!
Источник: pozdravik.ru