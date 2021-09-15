Девушка умерла на свидании с полицейским, с ним она познакомилась онлайн

Семья Анджелы Трамонте высказывается после ее смерти в конце июля.
Трамонте была найдена мертвой на пешеходной тропе в Кэмелбэк-Маунтин, штат Аризона. В то время она была на свидании с полицейским Феникса Дарио Диздаром.
Теперь ее семья обвиняет полицию в сокрытии истинных обстоятельств смерти Трамонте и вызывает подозрения относительно возможной причастности Диздара.
Что случилось с Анжелой Трамонте?
По данным полиции, Трамонте умерла от теплового воздействия через несколько часов после того, как отправилась на свидание с Диздаром. Однако ее семья скептически относится к этому рассказу, сообщает yourtango.com.
Анджела Трамонте познакомилась с Дарио Диздаром онлайн.
Трамонте начал общаться с Диздаром еще в мае, после обмена несколькими личными сообщениями в Instagram.
Через пару месяцев Трамонте решила, что она полетит из Бостона, Массачусетс, в Феникс, штат Аризона, чтобы встретиться с ним лично и пойти с ним на свидание.
По словам семьи Трамонте, пара отправилась в поход при 105-градусной (около 40,5С) погоде в Аризоне.
Походная тропа, которая определенно не для новичков, все же должна была быть выполнимой задачей для Трамонте.
«Анджела вела очень здоровый и активный образ жизни, - написала организатор GoFundMe Мелисса Буттаро. «Она каждое утро просыпалась рано, чтобы пойти в спортзал. Она планировала питание на неделю и была одержима питьевой водой ».
Диздар сообщил о пропаже Трамонте после того, как они разошлись в походе.
По рассказу Диздара, Трамонте перегрелся. Он сказал ей, чтобы она спустилась с горы, где он встретит ее у своей машины, как только он закончит тропу.
Только когда он вернулся, все ее вещи все еще были в его машине, и ее нигде не было. Он вызвал полицию на место происшествия, и они нашли ее тело возле дома недалеко от горы.
Когда фотожурналисты ABC15 прибыли на место происшествия , сотрудники пожарной службы Феникса и полицейского управления не сообщили, что Диздар был городским полицейским .
В качестве объяснения того, почему они считали, что ее нашли за пределами случайного дома, пожарные сказали, что она, вероятно, пыталась получить помощь от людей, которые там жили.
Диздар непоследовательно объяснил смерть Трамонте.
Подозрение возникает, когда Диздар дает противоречащие друг другу отчеты. Первоначально он сказал, что он парень Трамонте, и что он сказал детективам, что заблудился после того, как они разошлись на полпути вверх, и не был знаком с тропой.
Позже представитель пожарной охраны сказал, что Диздар сказал экипажам, что «он был хорошо знаком с этой горой» и что «он все время путешествует по ней в это время суток с вершины вниз».
Сотрудники пожарной службы попросили ABC15 прекратить использовать это заявление, потому что они явно неправильно поняли то, что сказал Диздар.
Тем не менее, смотритель парка Феникс также утверждал, что Диздар сказал ему, что ему нравится ходить на гору верблюдов.
Представитель полиции Феникса попытался скрыть, что их отдел не знает, какие конкретные вопросы задавали пожарные и сотрудники парка, но что они немедленно устранили нечестную игру и что Диздар не был подозреваемым без вскрытия.
Двоюродный брат Анджелы Трамонте обвиняет Диздара во лжи в вирусном TikTok.
Согласно внутреннему расследованию, которое Эшли опубликовала в своем Tik Tok , Диздар неоднократно лгал полицейскому управлению, частью которого он является, - давая ложную информацию о расследовании уголовного дела.
По имеющимся данным , однажды Диздару сделали выговор за то, что он назвал властям вымышленное имя и возраст после того, как сообщил о преступлении в нерабочее время.
Эшли также слила DM между Трамонте и Диздаром, где Диздар отправляет ей мем с подписью: «Каждая девушка хочет, чтобы ее сбили с ног, когда вы кладете ее в багажник, она начинает волноваться».
Странный вариант для мема - послать кого-то, кто летит через всю страну, увидеть вас впервые.
«Стоп, я так напуган. . . Обещай мне, что ты нормальный », - ответила она. «Я никогда не делал этого раньше, но, кажется, тебе хорошо, что мы много говорим».
Он ответил: «Все, что ты хочешь сказать, чтобы почувствовать себя лучше».
Смерть Анджелы Трамонте была признана случайной.
Согласно свидетельству о смерти, основной причиной смерти Трамонте является тепловое воздействие окружающей среды.
Тем не менее, Эшли также сказала, что их семья была уведомлена о том, что они не будут получать никакой информации о вскрытии в течение 90 дней, но они сочли это случайным через 30 дней.
На коже были неровные ссадины, но они были исключены.
В токсикологическом отчете также указывалось, что в ее организме были амфетамины, что, по словам ее семьи, было вызвано ее рецептом на аддерал.
Tik Tok собрал почти 700 тысяч просмотров, и семья Трамонте увидела излияние поддержки и собрала на GoFundMe 70 000 долларов на похороны и юридические расходы.