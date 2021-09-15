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Эффективны ли бустерные вакцины для уже привитых от коронавируса: спасут ли они от смерти сделали выводы ученые в новом исследовании

12:30:199/15/2021Фото: pexels.com
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Вакцины, которые доступны в настоящее время, безопасны, эффективны и спасают жизни.

Даже без какой-либо потери эффективности вакцины рост успеха в доставке вакцин большим группам населения неизбежно приведет к увеличению числа вакцинированных людей
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В экспертном обзоре международной группы ученых, в том числе некоторых из ВОЗ и FDA, делается вывод, что даже для дельта-варианта эффективность вакцины против тяжелой формы COVID настолько высока, что бустерные дозы для населения в целом не подходят на данном этапе пандемия.

Обзор, опубликованный в The Lancet , суммирует имеющиеся в настоящее время данные рандомизированных контролируемых испытаний и наблюдательных исследований, опубликованные в рецензируемых журналах и на серверах допечатной подготовки, пишет medicalxpress.com.

Постоянный вывод наблюдательных исследований заключается в том, что вакцины остаются высокоэффективными против тяжелых заболеваний, в том числе от всех основных вирусных вариантов. Усредняя результаты наблюдательных исследований, вакцинация имела эффективность 95% против тяжелого заболевания как от дельта-варианта, так и от альфа- варианта , и более 80% эффективности при защите от любой инфекции, вызванной этими вариантами. Во всех вакцинных типов и вариантов, эффективность вакцины больше против тяжелой болезни , чем от легкой болезни ( смотри рисунок , стр.2).

Хотя вакцины менее эффективны против бессимптомного заболевания или против передачи, чем против тяжелого заболевания, даже в группах населения с высоким охватом вакцинацией невакцинированное меньшинство по-прежнему является основными движущими силами передачи, а также подвергается самому высокому риску серьезного заболевания.

"В целом имеющиеся в настоящее время исследования не предоставляют убедительных доказательств существенного снижения защиты от тяжелых заболеваний, что является основной целью вакцинации. Ограниченное количество этих вакцин спасет большинство жизней, если они будут доступны людям, находящимся в значительный риск серьезного заболевания и еще не получили никакой вакцины. Даже если в конечном итоге можно будет получить некоторую выгоду от бустерной вакцинации, это не перевесит преимущества обеспечения первоначальной защиты для непривитых. Если вакцины будут развернуты там, где они принесут наибольшую пользу, они могут ускорить конец пандемии, подавив дальнейшую эволюцию вариантов», - говорит ведущий автор, доктор Ана-Мария Энао-Рестрепо, ВОЗ.

Авторы отмечают, что даже если уровни антител у вакцинированных лиц со временем уменьшаются, это не обязательно означает снижение эффективности вакцин против тяжелого заболевания. Это может быть связано с тем, что защита от тяжелого заболевания опосредуется не только реакциями антител, которые могут быть относительно недолговечными для некоторых вакцин, но также реакциями памяти и клеточно-опосредованным иммунитетом, которые, как правило, более продолжительны. Если в конечном итоге будут использоваться бустеры, необходимо будет определить конкретные обстоятельства, при которых преимущества перевешивают риски.

Однако даже без какой-либо потери эффективности вакцины рост успеха в доставке вакцин большим группам населения неизбежно приведет к увеличению числа вакцинированных людей, уменьшению числа невакцинированных людей и, следовательно, к увеличению доли всех случаев, являющихся прорывными, особенно если вакцинация приводит к изменениям в поведении вакцинированных. Но способность вакцин вызывать ответ антител против существующих вариантов указывает на то, что эти варианты еще не эволюционировали до точки, при которой они, вероятно, избежали бы иммунного ответа памяти, индуцированного вакцинами.

Даже если будут развиваться новые варианты, которые могут избежать применения нынешних вакцин, они, скорее всего, будут происходить из штаммов, которые уже получили широкое распространение. Следовательно, эффективность бустеров, разработанных специально для сопоставления с потенциальными новыми вариантами, может быть выше и долговечнее, чем у бустеров с использованием существующих вакцин. Аналогичная стратегия используется для вакцин против гриппа, для которых каждая ежегодная вакцина основана на самых последних данных о циркулирующих штаммах, что увеличивает вероятность того, что вакцина останется эффективной даже в случае дальнейшего развития штамма.

«Вакцины, которые доступны в настоящее время, безопасны, эффективны и спасают жизни. Хотя идея дальнейшего сокращения числа случаев COVID-19 за счет повышения иммунитета у вакцинированных людей является привлекательной, любое решение об этом должно быть основано на доказательствах и учитывать выгоды и риски для людей и общества. Эти важные решения должны основываться на надежных доказательствах и международных научных обсуждениях ", - добавляет соавтор доктор Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ.

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