Насморк замучил: шесть добавок для укрепления иммунной системы

Добавки от простуды: какие добавки лучше всего укрепить вашу иммунную систему в это холодное время года?
Вы чувствуете себя немного не в себе? В Великобритании холодное время года. Могут ли эти натуральные добавки помочь бороться с простудой?
Снова наступило то время года: дети начинают приходить из школы с носами, разбегающимися, как постукивания, и рано или поздно першение в горле превращается в грудной кашель, пишет express.co.uk.
Наступило холодное время года - возможно, вы уже кормите грудью.
К сожалению, простуда случается каждый год. Почти неизбежно, что когда-нибудь вы сильно простудитесь.
Как известно, от насморка нет лекарства. Но вы можете дать своей иммунной системе преимущество перед вирусом, убедившись, что она в отличной форме.
Прием добавок может помочь поддерживать вашу иммунную систему в боевой форме.
Конечно, вы должны придерживаться сбалансированной и питательной диеты с большим количеством фруктов и овощей.
Но для некоторых людей прием добавок - действительно удобный способ убедиться, что они получают все необходимые им питательные вещества, помимо тех, которые они получают из своего рациона.
Когда дело доходит до простуды, это шесть лучших добавок, которые укрепляют вашу иммунную систему и поддерживают ваше тело в лучшей форме, чтобы бороться с простудой.
1- Витамин DВитамин D используется иммунной системой для защиты от вирусов, и это особенно важно в это время года.
По данным NHS, все люди старше четырех лет, которые проводят зиму в Великобритании, должны принимать добавку витамина D в течение зимних месяцев.
Это связано с тем, что мы не получаем достаточно солнечного света для нашего тела, чтобы естественным образом вырабатывать витамин D.
Некоторые исследования показали, что существует многообещающая возможность, что витамин D может помочь людям бороться с простудой, но для окончательного утверждения необходимы дополнительные доказательства.
2 - ЦинкЦинк почитают за его иммуностимулирующие свойства. Он естественным образом встречается в некоторых продуктах, включая устрицы, красное мясо и орехи.
Хотя цинк не может остановить вас от простуды, некоторые исследования показали, что таблетки с цинком сокращают продолжительность простуды на 24–36 часов.
Если вы простудились, таблетки с цинком помогут вам быстрее вернуться к самочувствию.
3 - КуркумаКуркума - обычная специя в вкусных карри, и мы знаем, что острая пища может помочь очистить носовые пазухи, когда вы простудились. Но для интенсивной дозы этого золотого корня почему бы не попробовать добавку куркумы?
Куркума известна своими противовоспалительными свойствами. Противовоспалительные средства действительно могут помочь укрепить вашу иммунную систему.
Куркума также обладает противовирусными свойствами, что означает, что она может помочь предотвратить простуду.
4 - Витамин СВитамин С когда-то был провозглашен домашним средством от всех болезней, в том числе от простуды. Хотя стакан апельсинового сока, безусловно, поможет вам сохранить жидкость в организме, никто не знает, может ли витамин С «вылечить» простуду.
Однако исследования показали, что регулярный прием добавок витамина С может облегчить симптомы и, возможно, сократить простуду.
Дефицит витамина С может резко ослабить вашу иммунную систему, поэтому определенно стоит принимать добавки, если вы не едите достаточно в своем рационе.
5 - ЧеснокЧеснок содержит соединения, называемые аллиином и аллицилином. Считается, что аллицилин укрепляет иммунную систему чеснока за счет усиления реакции белых кровяных телец.
Исследования показали, что чеснок в первую очередь снижает риск простуды, а также облегчает симптомы.
В одном исследовании с участием 146 добровольцев выяснилось, что те, кто ел чеснок, снизили риск простуды на 63 процента.
Итак, либо добавьте несколько дополнительных луковиц чеснока к тому, что вы любите готовить, либо выберите легкий (и, возможно, менее острый) путь и добавьте чесночную добавку в свой распорядок дня.
6 - ЭхинацеяЭхинацея - очень популярная растительная добавка. Эхинацея, сделанная из цветка, похожего на ромашку, обладает противовоспалительным действием и богата антиоксидантами.
Многочисленные исследования показали положительное влияние эхинацеи на иммунную систему, и ее часто рекомендуют для лечения простуды.